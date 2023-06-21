MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kaan Urgancıoğlu'nun eşi Burcu Denizer kimdir, kaç yaşında? Burcu Denizer aslen nereli, ne iş yapıyor?

Kaan Urgancıoğlu'nun eşi Burcu Denizer kimdir, kaç yaşında? Burcu Denizer aslen nereli, ne iş yapıyor?

21.06.2023 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaan Urgancıoğlu'nun eşi Burcu Denizer'in kim olduğu merak ediliyor. Yargı dizisinde hayat verdiği Ilgaz karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kaan Urgancıoğlu uzun süredir birliktelik yaşadığı Burcu Denizer ile evlendiği haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu haberin ardından Burcu Denizer kimdir, kaç yaşında? Burcu Denizer aslen nereli, ne iş yapıyor? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte hakkında tüm bilgiler...

Kaan Urgancıoğlu'nun eşi Burcu Denizer kimdir, kaç yaşında? Burcu Denizer aslen nereli, ne iş yapıyor?

Kanal D'nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Yargı'da 'Savcı Ilgaz' karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, sevgilisi Burcu Denizer ile dünyaevine girdi. Ünlü oyuncu, nikâh fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşımın ardından Kaan Urgancıoğlu'nun eşinin kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, Burcu Denizer kimdir, kaç yaşında? Burcu Denizer aslen nereli, ne iş yapıyor? İşte tüm detaylar...

KAAN URGANCIOĞLU EVLENDİ!

Son dönemin popüler oyuncularından Kaan Urgancıoğlu'ndan sürpriz bir haber geldi. Urgancıoğlu, sevgilisi Burcu Denizer ile evlendiğini duyurdu. Ünlü oyuncu, nikah karelerini de “Sürpriz” notuyla paylaştı.

1

KAAN URGANCIOĞLU'NUN EŞİ BURCU DENİZER KİMDİR?

Burcu Denizer; Tarsus Amarikan Lisesi’nin ardından Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü kazandı. Denizer, o dönem okulunu dondurup yurtdışına yerleşti.

2

New York'ta işletme okuyan Burcu Denizer'in dedesi, İstanbul'un en ünlü lokantalarından birinin sahibi. Annesi ve dayısı da ünlü mekanların işletmecisi olarak biliniyor.

İspanya, Fas ve Hindistan'da bulunan Burcu Denizer, bir dönem Cihangir'de butik işletmiştir. Sonrasında kafe açmıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi! İçine hiçbir şey giymedi Gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi! İçine hiçbir şey giymedi
Süper minisiyle havuza girdi! İddialı pozlarSüper minisiyle havuza girdi! İddialı pozlar
Geri dönüyor! 'Başlıyoruz' diyerek duyurduGeri dönüyor! 'Başlıyoruz' diyerek duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Burcu Denizer Oyuncu evlendi yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı tamam, sıra memur ve emekli zammında

Asgari ücret zammı tamam, sıra memur ve emekli zammında

Görüntüler ortaya çıktı! 'Stokçuluk'ta son nokta...

Görüntüler ortaya çıktı! 'Stokçuluk'ta son nokta...

Emekli ve memur zammı için net tarih! Bakan duyurdu...

Emekli ve memur zammı için net tarih! Bakan duyurdu...

Trafik cezası ve MTV borcu siliniyor! Yapılandırmada son 9 gün

Trafik cezası ve MTV borcu siliniyor! Yapılandırmada son 9 gün

Bakan açıkladı: "Sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek"

Bakan açıkladı: "Sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek"

Alkol masasında "anlık olarak" bulunmuş! Görüntüler infial yaratmıştı

Alkol masasında "anlık olarak" bulunmuş! Görüntüler infial yaratmıştı

Günün Videosu

Yeşilçam efsanesi Nuri Alço intihar girişimini engelledi! O anlar sosyal medyada gündem oldu
Yeşilçam efsanesi Nuri Alço intihar girişimini engelledi! O anlar sosyal medyada gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hapishanede isyan çıktı: 41 ölü, onlarca yaralı

Hapishanede isyan çıktı: 41 ölü, onlarca yaralı

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Kaçtıklarını düşünen baba kızını ve sevgilisini öldürüp timsahlara yem etti

Kaçtıklarını düşünen baba kızını ve sevgilisini öldürüp timsahlara yem etti

Sevgilisinin kocasından kaçtı! 12. kattan sarktı

Sevgilisinin kocasından kaçtı! 12. kattan sarktı

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.