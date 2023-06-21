Kaan Urgancıoğlu'nun eşi Burcu Denizer kimdir, kaç yaşında? Burcu Denizer aslen nereli, ne iş yapıyor?

Kanal D'nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Yargı'da 'Savcı Ilgaz' karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, sevgilisi Burcu Denizer ile dünyaevine girdi. Ünlü oyuncu, nikâh fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşımın ardından Kaan Urgancıoğlu'nun eşinin kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, Burcu Denizer kimdir, kaç yaşında? Burcu Denizer aslen nereli, ne iş yapıyor? İşte tüm detaylar...

KAAN URGANCIOĞLU EVLENDİ!

Son dönemin popüler oyuncularından Kaan Urgancıoğlu'ndan sürpriz bir haber geldi. Urgancıoğlu, sevgilisi Burcu Denizer ile evlendiğini duyurdu. Ünlü oyuncu, nikah karelerini de “Sürpriz” notuyla paylaştı.

KAAN URGANCIOĞLU'NUN EŞİ BURCU DENİZER KİMDİR?

Burcu Denizer; Tarsus Amarikan Lisesi’nin ardından Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü kazandı. Denizer, o dönem okulunu dondurup yurtdışına yerleşti.

New York'ta işletme okuyan Burcu Denizer'in dedesi, İstanbul'un en ünlü lokantalarından birinin sahibi. Annesi ve dayısı da ünlü mekanların işletmecisi olarak biliniyor.

İspanya, Fas ve Hindistan'da bulunan Burcu Denizer, bir dönem Cihangir'de butik işletmiştir. Sonrasında kafe açmıştır.

