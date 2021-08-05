Kaan Yıldırım'ın hibe isyanı! "Aklım almıyor"

Türkiye'de yangınlar sürerken Türkiye’nin Somali’ye, toplam 30 milyon doları aşmayacak şekilde hibe nitelikli finansal katkı sağlamasına ilişkin anlaşma yayımlandı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan milletlerarası anlaşmaya göre, Türkiye, Somali’ye bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçları için kullanılmak üzere aylık 2.5 milyon dolar olmak üzere, toplam 30 milyon doları aşmayacak şekilde hibe nitelikli finansal katkı sağlayacak.

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım yangınlar sürerken alınan bu karara isyan etti. Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe verilecek olmasına dair Yıldırım şunları söyledi:

"Somali'ye 30 milyon dolar hibe edilirken, evi yanan vatandaşların kredi ile borçlandırılacak olmasını benim aklım almıyor."



