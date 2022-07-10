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  4. Kaan Yıldırım Pınar Deniz beraberliği ifşa oldu! Fotoğraftaki o detay...

Kaan Yıldırım Pınar Deniz beraberliği ifşa oldu! Fotoğraftaki o detay...

10.07.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın yeni bir aşka yelken açtığı ve şimdilerde beraber Urla’da tatil yaptığı dedikodusu sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz yıllarda Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen ve Hande Erçel’den yeni ayrılan yakışıklı oyuncunun aşk hayatındaki hızı ise “Güzelleri yıldırım çarpıyor” yorumuna sebep oldu.

Kaan Yıldırım Pınar Deniz beraberliği ifşa oldu! Fotoğraftaki o detay...

Son dönemin iki popüler ismiyle ilgili sürpriz gelişme, gündem yarattı. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın yeni bir aşka yelken açtığı ve şimdilerde beraber Urla'da tatil yaptığı dedikodusu dün magazinin en çok konuşulan konusuydu.

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Hadise ile aşkı köpeği Benek'in fotoğrafıyla sosyal medyada ifşa olan Yıldırım'ın Deniz ile beraberliğini ise gözlüğü ve taktığı bileklik ortaya çıkardı.

HANDE'Yİ ÇABUK UNUTTU

Güzel oyuncunun Urla'daki bir otelden paylaşılan fotoğraf karesinde yakışıklı oyuncunun hiç çıkarmadığı aksesuarlarının görünmesiyle "Yeni aşk" dedikoduları alevlendi.

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Pınar Deniz'in etiketlendiği bu karede Yıldırım'ın bilekliği ile güneş gözlüğü açıkça görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Yıldırım Pınar Deniz
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kaan ne yapiyosun ya hizina yetişilmiyor

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