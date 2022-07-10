Kaan Yıldırım Pınar Deniz beraberliği ifşa oldu! Fotoğraftaki o detay...

Son dönemin iki popüler ismiyle ilgili sürpriz gelişme, gündem yarattı. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın yeni bir aşka yelken açtığı ve şimdilerde beraber Urla'da tatil yaptığı dedikodusu dün magazinin en çok konuşulan konusuydu.

Hadise ile aşkı köpeği Benek'in fotoğrafıyla sosyal medyada ifşa olan Yıldırım'ın Deniz ile beraberliğini ise gözlüğü ve taktığı bileklik ortaya çıkardı.

HANDE'Yİ ÇABUK UNUTTU

Güzel oyuncunun Urla'daki bir otelden paylaşılan fotoğraf karesinde yakışıklı oyuncunun hiç çıkarmadığı aksesuarlarının görünmesiyle "Yeni aşk" dedikoduları alevlendi.

Pınar Deniz'in etiketlendiği bu karede Yıldırım'ın bilekliği ile güneş gözlüğü açıkça görülüyor.





