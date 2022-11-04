Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'den aşk dolu pozlar! 'Hep gülelim'

Hadise ile ayrıldıktan sonra Hande Erçel ile kısa bir ilişki yaşayan Oyuncu Kaan Yıldırım aradığı aşkı meslektaşı Pınar Deniz’de buldu. Yıldırım, sevgilisini hiçbir an yalnız bırakmıyor.

Davetlere birlikte giden, set olmadığı günlerde zaman geçiren sevgililer, geçtiğimiz günlerde yine bir bu kez Pınar Deniz’in doğum günü için bir aradaydı.

Mutluluklarını gözler önüne seren çiftten Yıldırım, bugün de aşka geldi.

Instagram hesabından sevgilisi ile karelerini paylaşan Yıldırım, “Hep gül, hep gülelim. İyi ki varsın, nice yaşlara sevgilim.” notunu düştü.

