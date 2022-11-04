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Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'den aşk dolu pozlar! 'Hep gülelim'

04.11.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevgilisi Pınar Deniz’e geçtiğimiz gün doğum günü sürprizi yapan Kaan Yıldırım aşk dolu bir paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Yıldırım paylaşıma “Hep gül, hep gülelim. İyi ki varsın, nice yaşlara sevgilim” notunu düştü.

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'den aşk dolu pozlar! 'Hep gülelim'

Hadise ile ayrıldıktan sonra Hande Erçel ile kısa bir ilişki yaşayan Oyuncu Kaan Yıldırım aradığı aşkı meslektaşı Pınar Deniz’de buldu. Yıldırım, sevgilisini hiçbir an yalnız bırakmıyor.

Davetlere birlikte giden, set olmadığı günlerde zaman geçiren sevgililer, geçtiğimiz günlerde yine bir bu kez Pınar Deniz’in doğum günü için bir aradaydı.

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Mutluluklarını gözler önüne seren çiftten Yıldırım, bugün de aşka geldi.

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Instagram hesabından sevgilisi ile karelerini paylaşan Yıldırım, “Hep gül, hep gülelim. İyi ki varsın, nice yaşlara sevgilim.” notunu düştü.

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