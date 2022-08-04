Kaba yem bolluğunun canlı hayvan sayısını arttırması bekleniyor

İSMAİL HAKKI DEMİR - Erzurum'da bu yıl etkili olan yağışlarla 1,5 milyondan 2 milyon tonun üzerine çıkması beklenen kaba yem üretimi, et ve süt verimini arttıracak.

Nüfusunun yüzde 45'inin geçimini sağladığı tarım ve hayvancılık sektöründe Türkiye'nin önemli kentlerinden olan Erzurum'un yüzölçümünün yüzde 63'ü meradan oluşuyor.

Büyükbaş ve küçükbaşta 2 milyona yaklaşan hayvan varlığıyla dikkati çeken kentte, hayvancılık işletmelerinin kaba yem ihtiyacının karşılanması için mera alanları büyük önem taşıyor.

Geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından bu sene etkili olan yağışların, meralardaki ot verimini 1,5 milyondan, 2 milyon tonun üzerine çıkarması bekleniyor.

Kaba yemdeki bu verim, kentteki et ve süt üretimine büyük katkı sağlayacak.

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, Erzurum'un yüzölçümünün büyük bölümünün mera olduğunu söyledi.

Geçen yıl haziran ayında meralarda otlar kurumaya başlarken bu sene durumun tam tersi olduğunu dile getiren Akar, saha kontrollerinde çok iyi ot veriminin bulunduğunu tespit ettiklerini belirtti.

- "Hayvan varlığımızın artmasına da vesile olacak"

Kaba yem fazlalığının et ve süt üretimine katkısına değinen Akar, şöyle konuştu:

"Geçen yıl ot yoktu, insanlar erkenden hayvanlarını elden çıkartmak istediler. Ancak bu sene üreticilerimiz, özellikle anaç hayvanları ellerinde tutup sayılarını artırmayla ilgili bir görüş içindeler. Bu hayvan varlığımızın artmasına da vesile olacak. Mera alanlarının iyi olmasının hayvansal üretimimize de olumlu yansımaları olacak. Hayvan sayımızda da cüzi de olsa bir atış bekliyoruz."

Akar, kent genelinde 1 milyon dekara yakın kaba yem üretim alanının bulunduğuna işaret ederek, "Yonca, korunga, fiğ ve silajlık mısır gibi kaba yem üretim alanımız var. Hububat alanlarını buna dahil ettiğimizde 2 milyon dekar alan oluyor. Meralarımız kaba yem alanlarımızdır. Geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon ton olan kaba yem üretimimizi bu yıl 2 milyon tonun üzerinde bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kentin kaliteli kaba yem üretiminde başı çektiğini, saman üretiminden ziyade kaliteli yonca ve korunga gibi besleyici değeri yüksek ürünlerin de yetiştirildiğini anlatan Akar, özellikle Karadeniz illerine Erzurum'dan kaliteli kaba yem gönderdiklerini söyledi.

Akar, geçmiş yıllara göre güney illerinden saman akışı beklemediklerini ve kentte ihtiyacın üzerinde bir üretimin olduğunu aktardı.

