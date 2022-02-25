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Kabak çekirdeği deyip geçmeyin! İşte kabak çekirdeğinin inanılmaz faydaları...

24.02.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabak çekirdeği, kuru yemişler arasında çok önemli bir yere sahip. Bu zamana kadar sadece fındık, fıstık, ceviz gibi kuru yemişler tükettiyseniz kabak çekirdeğine haksızlık etmiş olabilirsiniz. Sizin için araştırdığımız faydalarını öğrendiğinizde yanınızdan kabak çekirdeğini eksik etmeyeceksiniz. Gelin, bu faydalara birlikte bakalım.

Kabak çekirdeği deyip geçmeyin! İşte kabak çekirdeğinin inanılmaz faydaları...

Bal kabağı meyvesinin çekirdeklerinden elde edilen kabak çekirdeği, birçok faydayı beraberinde getiriyor. Kabak çekirdeği; boyut olarak küçük görünse de magnezyum, bakır, çinko gibi minerallere sahip olduğu için alerjisi olmayan herkesin tüketmesi gereken kuru yemişlerin başında geliyor. Kabak çekirdeğini sade olarak tüketebileceğiniz gibi ekmek, salata, yulaf ezmesi tariflerinde de kullanabilirsiniz. İşte kabak çekirdeğinin inanılmaz faydaları...

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Kabak çekirdeği, içerisindeki demir ve çinko minerali sayesinde bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur. Vücudunuzdaki virüs ve mantarlara karşı savaşır. Bunun dışında gün içinde ruh halini iyileştirmeye ve enerji artırmaya katkı sağlar.

KİLO VERMEYE DESTEK OLUR

Kabak çekirdeği, yüksek lif kaynağı olan bir kuru yemiş olduğu için sizi tok tutarak kilo vermenize destek olur. Eğer kabak çekirdeğini sade olarak tüketemiyorsanız yoğurtla karıştırarak tok tutacak bir ara öğün hazırlayabilirsiniz.

UYKU KALİTESİNİ YÜKSELTİR

Eğer uyku probleminiz varsa doktorunuzun önerdiği tedavinin yanında kabak çekirdeği de tüketebilirsiniz. Çünkü kabak çekirdeğinin içerisinde uyku bozukluğunu uzun vadede ortadan kaldıracak bir amino asit bulunur. Bunun için gece yatmadan önce 1 avuç kadar kabak çekirdeği yemeniz yeterli. Her gece kabak çekirdeği yemeyi alışkanlık haline getirdiğinizde uyku kalitenizin nasıl yükseldiğine inanamayacaksınız.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUR

Göz sağlığını korumak için gerekli olan en önemli vitaminlerden biri E vitamini. Kabak çekirdeği de içerisinde yüksek miktarda E vitamini bulundurur. Düzenli bir şekilde tüketeceğiniz kabak çekirdeği ile göz sağlığınızı koruyabilirsiniz. Bunun yanı sıra bir göz hastalığınız varsa tedavi sürecinde kabak çekirdeğinden de yararlanabilirsiniz.

KALP HASTALIKLARINA KARŞI KORUMA SAĞLAR

Omega 3 bakımından zengin olan kabak çekirdeği, kalp hastalıklarından korunmanızı sağlar. Yüksek antioksidan içeriğiyle kalp damarlarının iltihaplanma riskini azaltır ve kronik hastalıkların oluşumunu en aza indirir.


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