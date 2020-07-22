Kabak çiçeği dolmasını bir de bu tarifle hazırlayın! Ege'nin incisinin püf noktasını açıklıyoruz...

Yarın için ne yapayım diye düşünüyorsanız farklı bir tarif denemeye var mısınız? Egenin incisi kabak çiçeği dolması sizin için birebirdir. Ege'de güneşin doğuşu ile birlikte toplanan bu güzel çiçekler, sizin için bir lezzet şöleni sunuyor. Hızlıca hazırlayacağınız bu pratik dolma ailenize ve misafirlerinize farklı bir damak lezzeti sunacak.
30 tane kabak çiçeği
1 su bardağı pirinç
1 adet kuru soğan
1 adet domates
Nane,maydanoz, kekik, karabiber, tuz, zeytinyağı
Öncelikle kabak çiçeklerini nazikçe yıkayın ve çiçeğin sap kısmındaki yeşillikleri koparın.
İç malzemesi için pirinçleri yıkayın ve içine domatesi ve soğanı rendeleyin ve maydanozları doğrayın.
Birer tutam nane, kekik, karabiber ve tuz ekleyin.
Yarım çay bardağı zeytinyağını ekleyin ve harcı iyice karıştırın.
Önceden hazırlamış olduğunuz çiçeklerin içine birer tatlı kaşığı harçtan doldurun.
Çiçeklerin ağzını kapatıp hafif dik bir şekilde uygun bir tencerenize yerleştirin.
Yerleştirdikten sonra üzerini kapatacak kadar ılık su dökün ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı gezdirin
Üzerine kalın tabak koyup kapatıp 30-40 dakika kısık ateşte pişirin.
Dolmanızın ekstra lezzetli olmasını istiyorsanız klasik tariflerden farklı olarak şunları yapabilirsiniz.
Pişirmeden önce tencereye dizdiğiniz dolmaların üzerini asma yaprağı ile örtün. Böylece asma yaprağı dolmanıza hafif mayhoş bir tat verecektir.
Pişirdikten sonra tencerede su kalmadığından emin olun. Tencereyi ocaktan alın ve içindeki kalın tabağı da çıkarın. Sonra bir tepsinin üzerine tencereyi ters çevirin ve ağzı açık bir şekilde soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra servis için kabak çiçeği dolmanız hazır hale gelecektir.
Kabak çiçeği lif açısından çok zengindir. Bu nedenle sindirim için birebirdir. Bağırsaklarınızın dostudur desek yeridir. Kalorisinin az olması nedeniyle yüksek tansiyonu düşürmeyi sağlar. Besleyicidir. İçinde bulundurduğu C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirir. A vitamini, çinko ve C vitaminleri ile doğal bir antioksidan özelliği gösterir. Böylece vücudunuzu temizler.
Antienflamatuar özelliği sayesinde vücudu iltihaplardan arındırır. Ayrıca A vitamini ile gözlerinizin sağlığına iyi gelir. Gözlerinizin nemli tutulmasına olanak sağlar. Kalp sağlığını korur ve insüline karşı direnç sağlar. Böylece kan şekeri dengesini sağlar. Yine barındırdığı fosfor ile birlikte dişlerinizin ve kemiklerinizin sağlığını korur. Yapılan araştırmalar kabak çiçeğinin, vücudun sperm üretmek için ihtiyaç duyduğu B9 vitamini açısından zengindir.
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