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Kabak çiçeği dolmasını bir de bu tarifle hazırlayın! Ege'nin incisinin püf noktasını açıklıyoruz...

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Yaz gelince Ege yemekleri güzel masalarınızın vazgeçilmez lezzeti olur. Zeytinyağlılar, yoğurtlu mezeler, dolmalar... Birbirinden farklı çeşitler sunan Ege mutfağı hem sağlığa faydalıdır hem de yapımları pratik ve kolaydır. Ege mutfağının en vazgeçilmezlerinden birisi ise kabak çiçeği dolmasıdır. Yapımı çok kolay olan bu nazik çiçekler lezzetli sofralarınızın baş tacı olacak.

Kabak çiçeği dolmasını bir de bu tarifle hazırlayın! Ege'nin incisinin püf noktasını açıklıyoruz...

Yarın için ne yapayım diye düşünüyorsanız farklı bir tarif denemeye var mısınız? Egenin incisi kabak çiçeği dolması sizin için birebirdir. Ege'de güneşin doğuşu ile birlikte toplanan bu güzel çiçekler, sizin için bir lezzet şöleni sunuyor. Hızlıca hazırlayacağınız bu pratik dolma ailenize ve misafirlerinize farklı bir damak lezzeti sunacak.

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

30 tane kabak çiçeği
1 su bardağı pirinç
1 adet kuru soğan
1 adet domates
Nane,maydanoz, kekik, karabiber, tuz, zeytinyağı

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle kabak çiçeklerini nazikçe yıkayın ve çiçeğin sap kısmındaki yeşillikleri koparın.
İç malzemesi için pirinçleri yıkayın ve içine domatesi ve soğanı rendeleyin ve maydanozları doğrayın.
Birer tutam nane, kekik, karabiber ve tuz ekleyin.
Yarım çay bardağı zeytinyağını ekleyin ve harcı iyice karıştırın.
Önceden hazırlamış olduğunuz çiçeklerin içine birer tatlı kaşığı harçtan doldurun.
Çiçeklerin ağzını kapatıp hafif dik bir şekilde uygun bir tencerenize yerleştirin.
Yerleştirdikten sonra üzerini kapatacak kadar ılık su dökün ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı gezdirin
Üzerine kalın tabak koyup kapatıp 30-40 dakika kısık ateşte pişirin.

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMANIZIN LEZZETLİ OLMASI İÇİN PÜF NOKTALAR

Dolmanızın ekstra lezzetli olmasını istiyorsanız klasik tariflerden farklı olarak şunları yapabilirsiniz.

Pişirmeden önce tencereye dizdiğiniz dolmaların üzerini asma yaprağı ile örtün. Böylece asma yaprağı dolmanıza hafif mayhoş bir tat verecektir.
Pişirdikten sonra tencerede su kalmadığından emin olun. Tencereyi ocaktan alın ve içindeki kalın tabağı da çıkarın. Sonra bir tepsinin üzerine tencereyi ters çevirin ve ağzı açık bir şekilde soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra servis için kabak çiçeği dolmanız hazır hale gelecektir.

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASININ FAYDALARI

Kabak çiçeği lif açısından çok zengindir. Bu nedenle sindirim için birebirdir. Bağırsaklarınızın dostudur desek yeridir. Kalorisinin az olması nedeniyle yüksek tansiyonu düşürmeyi sağlar. Besleyicidir. İçinde bulundurduğu C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirir. A vitamini, çinko ve C vitaminleri ile doğal bir antioksidan özelliği gösterir. Böylece vücudunuzu temizler.

Antienflamatuar özelliği sayesinde vücudu iltihaplardan arındırır. Ayrıca A vitamini ile gözlerinizin sağlığına iyi gelir. Gözlerinizin nemli tutulmasına olanak sağlar. Kalp sağlığını korur ve insüline karşı direnç sağlar. Böylece kan şekeri dengesini sağlar. Yine barındırdığı fosfor ile birlikte dişlerinizin ve kemiklerinizin sağlığını korur. Yapılan araştırmalar kabak çiçeğinin, vücudun sperm üretmek için ihtiyaç duyduğu B9 vitamini açısından zengindir.

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