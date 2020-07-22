Kabak çiçeği dolmasını bir de bu tarifle hazırlayın! Ege'nin incisinin püf noktasını açıklıyoruz...

Yarın için ne yapayım diye düşünüyorsanız farklı bir tarif denemeye var mısınız? Egenin incisi kabak çiçeği dolması sizin için birebirdir. Ege'de güneşin doğuşu ile birlikte toplanan bu güzel çiçekler, sizin için bir lezzet şöleni sunuyor. Hızlıca hazırlayacağınız bu pratik dolma ailenize ve misafirlerinize farklı bir damak lezzeti sunacak.

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

30 tane kabak çiçeği

1 su bardağı pirinç

1 adet kuru soğan

1 adet domates

Nane,maydanoz, kekik, karabiber, tuz, zeytinyağı

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle kabak çiçeklerini nazikçe yıkayın ve çiçeğin sap kısmındaki yeşillikleri koparın.

İç malzemesi için pirinçleri yıkayın ve içine domatesi ve soğanı rendeleyin ve maydanozları doğrayın.

Birer tutam nane, kekik, karabiber ve tuz ekleyin.

Yarım çay bardağı zeytinyağını ekleyin ve harcı iyice karıştırın.

Önceden hazırlamış olduğunuz çiçeklerin içine birer tatlı kaşığı harçtan doldurun.

Çiçeklerin ağzını kapatıp hafif dik bir şekilde uygun bir tencerenize yerleştirin.

Yerleştirdikten sonra üzerini kapatacak kadar ılık su dökün ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı gezdirin

Üzerine kalın tabak koyup kapatıp 30-40 dakika kısık ateşte pişirin.