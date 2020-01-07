Kabak sütlacı nasıl yapılır?

Sütlü tatlıları sevenler için bal kabağı ile hazırlanan kabak sütlacı tarifi paylaşıyoruz. Oldukça hafif olan kabak sütlacı, kabak tatlısına da farklı bir alternatif oluyor. Yapılışı da son derece kolay olan kabak sütlacını yemesi de pek zevkli. İşte kabak sütlacının detayları...

KABAK SÜTLACI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Bir kilo bal kabağı

6 su bardağı süt

2 su bardağı toz şeker

Bir çorba kaşığı pirinç unu

Bir çorba kaşığı buğday unu

KABAK SÜTLACI NASIL YAPILIR?

Bal kabağının kabuklarını kesin ve yıkayın. Ardından küp küp doğrayın.

Sütü derin bir tencereye koyun ve kaynamaya bırakın.

Süt kaynamaya başlayınca içine bal kabaklarını atın. Kabaklar yumuşayana kadar sütü kaynatın.

Tencereyi ocaktan alın ve blender'dan geçirin.

Karışımı tekrar ocağa koyun, fakat bu sefer kısık ateş olmalı.

Pirinç unu ve buğday ununu az miktarla sütle karıştırıp tencereye ekleyin. Ardından şekeri de ilave edip karıştırın.

Muhallebi kıvamına geldiğinde ocaktan alabilirsiniz. Kaselere koyarak servisini yapın. Sütlacın üzerine Antep fıstığı serpiştirerek servis yapabilirsiniz.

