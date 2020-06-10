Kabak tatlısı tarifi: Lokum gibi hem de yapılışı çok kolay!

Meyve tatlıları arasında yerini alan kabak tatlısı, doğru bir şekilde yapıldığında tadından yenmez. Deneyen herkesin favori tatlısı olan kabak tatlısı tarifimiz için püf noktaları da sizlerle paylaşıyoruz. Kabak tatlısı tarifi tencerede hazırlandı. Bakalım bu pamuk gibi yumuşacık, lokum kıvamında bal kabağı tatlısı tarifini sizler beğenecek misiniz? Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar diliyoruz.
2 kilo bal kabağı
2 bardak toz şeker
Bir su bardağı dövülmüş ceviz içi
Kabakları şekerledikten sonra mutlaka 24 saat bekletin ki kendi suyunu salsın.
Kabakları pişirirken son aşamada içine 2 damla limon suyu ekleyin. Böylelikle şerbeti daha kıvamlı olacaktır.
Kabakları pişirme aşamasında su eklememeye dikkat edin.
Tatlıyı hazırladıktan sonra ceviz yerine bisküvi ve tahin kullanabilirsiniz. Bisküvileri robottan geçirdikten sonra kuru yemişle birlikte kabakların üzerine serpin. Tahinli kabak tatlısı tarifi için ise sunum aşamasında tatlıların üzerine dilediğiniz miktarda tahin gezdirebilirsiniz.
Kaymak ve dondurma da kabak tatlısı sunumuna, lezzetine pek yakışıyor.
Bal kabağı tatlısı farklı tariflerle hazırlanabilir. Kabak tatlısı tarifi tencerede hazırlandığı gibi fırında da afiyetle pişiriliyor. Kireçte kabak tatlısı tarifi, fırın poşetinde kabak tatlısı tarifi, muhallebili kabak tatlısı tarifi en çok tercih edilen bal kabağı tatlıları başında geliyor.
Bir porsiyon kabak tatlısı yaklaşık olarak 140 kaloridir.
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