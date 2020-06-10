Kabak tatlısı tarifi: Lokum gibi hem de yapılışı çok kolay!

Meyve tatlıları arasında yerini alan kabak tatlısı, doğru bir şekilde yapıldığında tadından yenmez. Deneyen herkesin favori tatlısı olan kabak tatlısı tarifimiz için püf noktaları da sizlerle paylaşıyoruz. Kabak tatlısı tarifi tencerede hazırlandı. Bakalım bu pamuk gibi yumuşacık, lokum kıvamında bal kabağı tatlısı tarifini sizler beğenecek misiniz? Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar diliyoruz.

KABAK TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 kilo bal kabağı

2 bardak toz şeker

Bir su bardağı dövülmüş ceviz içi

KABAK TATLISI TARİFİ YAPILIŞI

İlk olarak kabağı ince ince dilimleyin ve kabuklarını soyun.

Çekirdekleri çıkardıktan sonra kabakları yıkayın.

Sonrasında kabakları 2 parmak genişliğinde uzun olacak bir şekilde doğrayın.

Kabakları yayvan tencereye alın ve üzerine 2 su bardağı şekeri serpiştirin.

Tencerenin ağzını kapatın ve kabakları bir gece boyunca bekletin.

Kabaklar ertesi güne su salacaklar. Eğer su oranı çok az değilse pişirirken ekstra su ilave etmenize gerek yok.

Az miktarda su çıktıysa bir su bardağı su ilave edebilirsiniz.

Kabak tenceresini ocağa alın ve kapağı açık bir şekilde, orta ateşte şerbeti koyulaşana kadar pişirin.

Şerbeti tamamen koyulaşınca tencereyi ocaktan alabilirsiniz.

Kabaklar soğuduktan sonra üzerine ceviz içi ekleyerek servis yapın.

EN GÜZEL KABAK TATLISI İÇİN İPUÇLARI

Kabakları şekerledikten sonra mutlaka 24 saat bekletin ki kendi suyunu salsın.

Kabakları pişirirken son aşamada içine 2 damla limon suyu ekleyin. Böylelikle şerbeti daha kıvamlı olacaktır.

Kabakları pişirme aşamasında su eklememeye dikkat edin.

KABAK TATLISI SUNUM ÖNERİLERİ

Tatlıyı hazırladıktan sonra ceviz yerine bisküvi ve tahin kullanabilirsiniz. Bisküvileri robottan geçirdikten sonra kuru yemişle birlikte kabakların üzerine serpin. Tahinli kabak tatlısı tarifi için ise sunum aşamasında tatlıların üzerine dilediğiniz miktarda tahin gezdirebilirsiniz.

Kaymak ve dondurma da kabak tatlısı sunumuna, lezzetine pek yakışıyor.