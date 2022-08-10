Kabak yemeği nasıl yapılır? En pratik ve lezzetli kabak yemeği tarifi ve malzemeleri

Kabak yemeğinin en sevilen yemeklerden biri olmasının bir sebebi de kalorisinin düşük olması. Eğer pirinç ilavesi de yapmazsanız tamamen karbonhidrattan uzak bir yemek haline geliyor. Az kaloriye sahip zeytinyağlı kabak yemeği tarifi haberimizde.

KABAK YEMEĞİ TARİFİ MALZEME LİSTESİ

5 adet orta boy kabak

2 adet domates

2 adet orta boy kuru soğan

1 demet dereotu (isteğe göre)

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı salça

Yarım yemek kaşığı tuz

ZEYTİNYAĞLI KABAK YEMEĞİ YAPILIŞI

Soğanları ince ince doğrayın ve tencereye alın. Kabakları boylamasına dörde bölün ve kuşbaşı doğrayarak soğanların üzerine ekleyin. Kabukları soyulmuş domatesleri doğrayın ve tencereye ekleyin. 1 kaşık salça ve tuz ekleyip zeytinyağını ilave edin. Karıştırılmadan kısık ateşte 20 dakika kadar pişmeye bırakın.

Piştikten sonra hafifçe karıştırın. Ocağın altını kapatın, 10 dakika kadar kapağı kapalı olarak dinlendirin. İsteğe göre kıyılmış dereotu veya maydanoz ile servis yapın. Afiyet olsun.

