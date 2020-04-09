Kabaran poğaça yapmanın en püf noktası bulundu! İşte o poğaça tarifi...

HAZIRLANIŞI Hamuru hazırlamak için ilk adımda unu eleyin. Ardından dereotunu ince ince kıyın. Elenmiş unun içerisine tereyağ, sıvı yağ, yoğurt, yumurta, tuz, şeker, dereotu ve üzüm sirkesini ekleyerek karıştırın. İyice yoğurun ve homojen bir hamur elde edin. Hamurun üzerini nemli bir bez ile örterek köşede dinlendirin. Rendelenmiş kaşarı ve ince kesilmiş maydanozları karıştırarak iç harcını oluşturun. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp avucunuzun içinde açın. Ortasına iç harcı koyup ağzını kapatın. Üzerine yumurta sarısı ve susam dökülen poğaçaları tepsiye dizin. Önceden 180 derecelik ısıtılmış fırına atarak 25 dakika pişirin.

Koronavirüs nedeniyle evde kaldığımız günlerde yumuşacık pastane poğaçalarını özleme derdine son! Evinizde pastanedekilere taş çıkaracak kadar pofuduk ve kabaran poğaçalar yapabilirsiniz. Ağzınızda yumuşacık kıvamıyla eriyen poğaça tariflerine göz atmaya ne dersiniz?

POFUDUK POĞAÇA TARİFİ

MALZEMELER

1 yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

1 su bardağı sıvı yağ

2.5 çorba kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kuru maya

2 su bardağı un

Çörek otu veya susam

HAZIRLANIŞI

Hamuru hazırlamak için ilk adımda unu eleyin. Unu içerisinde kuru mayayı ekleyerek iyice yoğurun.

Sonraki adımda mayalı un karışımına yumurta, süt, su, sıvı yağ, toz şeker ve tuzu ilave edin. Yaklaşık 10-15 dakika kadar yoğurun.

Homojen kıvama gelen hamurun üzerini hava almayacak şekilde streç film ile kapatın ve mayalanması için 30 dakika bekleyin.

Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayın ve tepsiye yerleştirin.

Tepsiye koyduğunuz poğaça hamurlarının üzerine yumurta sarısı sürün. İsteğe bağlı olarak susam ya da çörek otu serpebilirsiniz.

Önceden 180 derecelik ısıtılmış fırına atarak 20-25 dakika pişirin.

PASTANE POĞAÇASI TARİFİ

MALZEMELER

3.5 su bardağı un

1 paket margarin

2/3 su bardağı süt

3 adet yumurta

1/4 su bardağı toz şeker

30 gram yaş maya

1.5 tatlı kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

Sütün 50 gram kadarını ve toz şekerin tamamını yaş mayayı aktifleştirmek için iyice eriyene kadar çırpın.

Un ve tuzu karıştırın. Bu karışıma margarini küp küp bölerek ekleyin. Homojen olarak karışına kadar yoğurun.

Yumurta, mayalı süt karışımı ve sütün kalan kısmını hamura ekleyip yeniden yoğurun.

Hamuru küçük parçalara bölün ve soğuk fırına atın.

Poğaçaları 200 derecelik fırında 30 dakika pişirin.

