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Kabına sığamayacak! Kabarmayan hamur için kolları sıvayın çözümünü anlatıyoruz

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 21.12.2020 09:51 | Son Güncelleme:
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Kabına sığamayacak! Kabarmayan hamur için kolları sıvayın çözümünü anlatıyoruz

Her şeyi planladınız şöyle akşama güzel puf puf kabarmış mayalı hamurdan midenizi ve gözünüzü bayram ettirecek hamur işi için kolları sıvadınız. Peki hamurunuz istediğiniz gibi kabarmadıysa? Üzülmeyin çünkü hamurunuzu kurtarmaya geliyoruz. İşte kabarmayan hamur için yapmanız gerekenler.

Güzel bir ekmek yapmak için çok çaba sarf ediyorsunuz, ancak buna hamurunuz izin vermiyorsa pes etmeyin ve uygulamanız gereken adımları takip edin.

HAMURUN ONARILMASI

Sıcaklığı artırın. Mayalı hamur sıcak ve nemli ortamı sever. Hamurunuzun kabarmasını istiyorsanız mayaya istediğini vermelisiniz. Bir fırın tepsisini kaynar suyla doldurun ve fırınınızın en alt rafına koyun. Hamur kabını orta rafa yerleştirin ve fırın kapısını kapatın ve hamurun kabarmasına izin verin.
Daha fazla maya ekleyin. Sıcak ve nemli ortam mayayı aktive etmiyorsa daha fazla maya eklemeyi deneyebilirsiniz. Yeni bir maya paketi açın ve bir çay kaşığı mayayı 1 bardak ılık ve 1 yemek kaşığı şekerle karıştırın. Bu karışımdan köpük elde edene kadar yaklaşık 10 dakika dinlendirilmesine izin verin. Bu başarısız olursa, taze maya alıp tekrar denemeniz gerekecektir.
Bu maya karışımını hazırlarken, kaseyi sıcak bir yere yerleştirerek yassı hamuru yaklaşık 38 ° C'ye kadar hafifçe ısıtın.

Başlangıçta karıştırın. Gerektiği kadar daha fazla un eklemek: Yüzde 60 un ila yüzde 40 sıvı oranı genellikle ekmek hamurları için iyi bir orandır, bu nedenle dengelemek için gereken miktarda un ekleyin. Aktif maya karışımını hamurla yoğurun, ardından ılık ve nemli bir yerde kabarmaya bırakın.
Bu ayrıca mayanızın aktif olup olmadığını görmek için bir gösterge olabilir. Bu yöntem mayayı çok aktif hale getirir, böylece hamurun içine eklendiğinde mükemmel bir şekilde kabarması gerekir. Hamurunuz hala kabarmazsa, mayanın hatalı olmadığını gösterir: başka bir sorun vardır.

Daha fazla un ilave edin. Hamurun dokunulduğunda yapışkan olup olmadığını kontrol edin. Eğer öyleyse, bu muhtemelen az yoğrulmuş hamurdur. Dokunulduğunda pürüzsüz ve ipeksi bir kıvama gelene ve hamur artık elinize yapışmayana kadar ilave un ilave edin. Sıcak ve ıslak bir ortamda dinlenip yükselmesine izin verin. Gerekirse tekrarlayın. Şekillendirmeden ve pişirmeden önce hamurun gece boyunca dinlenmesine izin vermeniz gerekebilir.

Hamuru iyice yoğurun. Çok az yoğurursanız mayayı hamurun içine dağıtamayabilirsiniz. Bu durumda hamur kabaramayacak kadar zayıf olacaktır. Çok fazla yoğurma işlemi de hamuru genişleyemeyecek kadar sert hale getirebilir. Hamur pürüzsüz ve elastik olmalı, lastik bir top gibi sıkı veya bisküvi hamuru gibi yumuşak olmamalıdır.

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