Kabına sığamayacak! Kabarmayan hamur için kolları sıvayın çözümünü anlatıyoruz

Güzel bir ekmek yapmak için çok çaba sarf ediyorsunuz, ancak buna hamurunuz izin vermiyorsa pes etmeyin ve uygulamanız gereken adımları takip edin.

HAMURUN ONARILMASI

Sıcaklığı artırın. Mayalı hamur sıcak ve nemli ortamı sever. Hamurunuzun kabarmasını istiyorsanız mayaya istediğini vermelisiniz. Bir fırın tepsisini kaynar suyla doldurun ve fırınınızın en alt rafına koyun. Hamur kabını orta rafa yerleştirin ve fırın kapısını kapatın ve hamurun kabarmasına izin verin.

Daha fazla maya ekleyin. Sıcak ve nemli ortam mayayı aktive etmiyorsa daha fazla maya eklemeyi deneyebilirsiniz. Yeni bir maya paketi açın ve bir çay kaşığı mayayı 1 bardak ılık ve 1 yemek kaşığı şekerle karıştırın. Bu karışımdan köpük elde edene kadar yaklaşık 10 dakika dinlendirilmesine izin verin. Bu başarısız olursa, taze maya alıp tekrar denemeniz gerekecektir.

Bu maya karışımını hazırlarken, kaseyi sıcak bir yere yerleştirerek yassı hamuru yaklaşık 38 ° C'ye kadar hafifçe ısıtın.

Başlangıçta karıştırın. Gerektiği kadar daha fazla un eklemek: Yüzde 60 un ila yüzde 40 sıvı oranı genellikle ekmek hamurları için iyi bir orandır, bu nedenle dengelemek için gereken miktarda un ekleyin. Aktif maya karışımını hamurla yoğurun, ardından ılık ve nemli bir yerde kabarmaya bırakın.

Bu ayrıca mayanızın aktif olup olmadığını görmek için bir gösterge olabilir. Bu yöntem mayayı çok aktif hale getirir, böylece hamurun içine eklendiğinde mükemmel bir şekilde kabarması gerekir. Hamurunuz hala kabarmazsa, mayanın hatalı olmadığını gösterir: başka bir sorun vardır.