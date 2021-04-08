Kabongo Kasongo: Mostafa Mohamed ile başarılara imza attık

Beypiliç Boluspor'un Demokratik Kongolu golcüsü Kabongo Kasongo önemli açıklamalarda bulundu.

Kasongo, AA muhabirlerine, Mostafa Mohamed ile Zamalek'te uyumlu bir ikili olduklarını belirterek, "Mostafa Mohamed 'in en önemli özelliği, kafa vuruşları. Çok isabetli ve sert kafa vuruşları var. Mostafa Mohamed gelmeden önce Zamalek'te ben santrfor oynuyordum, Mostafa Mohamed geldikten sonra bazı maçlarda çift santrfor oynadık, bazen kanatta bazen de arkasında oynadım. Mostafa Mohamed ile birlikte çok maçımız var. En önemli, onu öne çıkaran özelliği kafa vuruşlarıdır" ifadelerini kullandı.

"Mostafa Mohamed benim kardeşim gibi" diyen 26 yaşındaki oyuncu, "Biz beraber oynadık, beraber başarılar yakaladık. Ondan dolayı kardeşim gibidir. Aramızda çok iyi bir ilişki var. Ben buraya geldikten sonra yoğun bir maç takvimine girdim, o da aynı şekilde. Antrenman ve maçlar derken Türkiye'ye geldikten sonra görüşemedik ama onunla yakında görüşeceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kabongo Kasongo, "Bir gün Mostafa Mohamed ile yeniden aynı takımda oynamak ister misin?" sorusuna ise "Şu an kariyerime, Boluspor'daki başarıma odaklandım. Allah isterse bu bir gün olur. Başarılı olmak, burada kendimi göstermek için elimden geleni yapacağım. Ondan sonraki süreç Allah'ın takdiri. Niye olmasın, tabii ki ileride Mostafa Mohamed ile yeniden beraber oynamak isterim" yanıtını verdi.