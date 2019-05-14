Kabuğu kırık kaplumbağayı kaportacıda tedavi etti

Çeşme ilçesinde, Alaçatı Port istikametine giderken yolun üzerinde bir kaplumbağa gören Hasan Ural, aracını durdurarak, kaplumbağayı yolun kıyısına almak istedi. Kaplumbağanın üzerinden bir aracın geçerek kabuğunu kırdığını gören Ural, kaplumbağayı dikkatlice yolun kıyısına götürerek otların arasına koydu.

KAPLUMBAĞA RÜYASINA GİRDİ

Akşam evine gittikten sonra rüyasına da giren kaplumbağayı düşünen Hasan Ural, iş yerindeki işini bitirdikten sonra kaportacı arkadaşı Doğan Güler ile birlikte kaplumbağanın yanına gitti. Kaplumbağanın bıraktığı yerde durduğunu ve yaşadığını gören Ural, arkadaşıyla birlikte kaplumbağayı alarak veterinerleri telefonla aradı. Veterinerlerden Çeşme'de müdahale edilemeyeceği, İzmir'e götürmeleri gerektiği yanıtını alan Ural ve Güler, kaplumbağayı kendi çabaları ile iyileştirmek istedi.

CANLI YAYINLA YARDIM ALARAK OPERASYON YAPTILAR

Eczaneye giderek ilk yardım malzemeleri alan Hasan Ural ve kaportacı Doğan Güler, sanayi sitesindeki dükkana giderek, kaplumbağaya müdahale hazırlığına girişti. Cep telefonları ile İstanbul'daki bir arkadaşını arayan Hasan Ural, canlı bağlantı kurarak İstanbul'daki arkadaşının yardımıyla kaplumbağaya müdahale ederek kırık kabukları birleştirdi. Başarılı geçen operasyonun ardından kaplumbağa, 2 saat kadar sonra kendine geldi.