Kabuk zannedip kopardı! Meğer durum daha korkunçmuş!

Parmağındaki siyahlığı kabul zannedip koparan güzelin aslında cilt kanseri olduğu anlaşıldı.

Parmağındaki kabuğu kopardı! Hayatı o an değişti...

ABD'li model Karolina Jasko, parmağında bir siyahlık gördü. Jasko, bunun kabuk olduğunu düşünerek onu kopardı.

Daily Mail'de yer alan habere göre; 21 yaşındaki Jasko, tırnak bakımı yaptırıyor, ayda birkaç defa protez tırnak taktırıyor ve bu işlem sırasında da UV ışığı alıyordu.

Tırnağında siyahlık fark eden genç model, bunun kabuk olduğunu düşünüp o bölgeyi koparttı ve Jasko'nun hayatı o an değişti.

Bir hafta sonra parmağı şişmeye başlayan Jasko, doktora gitmeye karar verdi. Yapılan tetkiklerin ardından genç kadının cilt kanserine yakalanmış olduğu anlaşıldı.

Karolina Jasko'nun tırnağı, hastalığının ilerlememesi için alındı.