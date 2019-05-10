Kabuk zannedip kopardı! Meğer durum daha korkunçmuş!

Parmağındaki siyahlığı kabul zannedip koparan güzelin aslında cilt kanseri olduğu anlaşıldı.
Parmağındaki kabuğu kopardı! Hayatı o an değişti...
ABD'li model Karolina Jasko, parmağında bir siyahlık gördü. Jasko, bunun kabuk olduğunu düşünerek onu kopardı.
Daily Mail'de yer alan habere göre; 21 yaşındaki Jasko, tırnak bakımı yaptırıyor, ayda birkaç defa protez tırnak taktırıyor ve bu işlem sırasında da UV ışığı alıyordu.
Tırnağında siyahlık fark eden genç model, bunun kabuk olduğunu düşünüp o bölgeyi koparttı ve Jasko'nun hayatı o an değişti.
Bir hafta sonra parmağı şişmeye başlayan Jasko, doktora gitmeye karar verdi. Yapılan tetkiklerin ardından genç kadının cilt kanserine yakalanmış olduğu anlaşıldı.
Karolina Jasko'nun tırnağı, hastalığının ilerlememesi için alındı.
1 yıl boyunca parmağını bantlayan genç kadın, kanserini yendi. Kendini şimdilerde çok daha iyi hisseden Karolina Jasko, kendisiyle aynı durumda olan kişilere destek olmak adına yaşadıklarını paylaştı.
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