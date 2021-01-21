Kabus bitmedi! Spiral: Testere Devam Ediyor

Korku sinemasına adını altın harflerle yazdıran Testere (Saw) serisi yeni bir filmle yoluna devam ediyor. İzleyici karşısına geçmeye hazır olan Spiral: Testere Devam Ediyor adlı filmin vizyon tarihi pandemi nedeniyle ertelendi. Korku severlerin izlemek için gün saydığı Spiral: Testere Devam Ediyor filminden yeni bir görsel yayınlandı.

Chris Rock'ın başrolünde yer aldığı filmin görselinde kahramanlarımızın meşhur Saw karakterinin izlerinin peşinde olduğunu görüyoruz. Slasher korku türündeki Spiral: Testere Devam Ediyor'un yönetmenliğini Darren Lynn Bousman üstleniyor. Darren Lynn Bousman aynı zamanda Saw II, III ve IV filmlerinin yönetmenliğini üstlenmişti.

SPİRAL: TESTERE DEVAM EDİYOR KONUSU

Yıldız oyuncular Samuel L. Jackson ile Chris Rock'ın başrolünü paylaştığı Spiral: Testere Devam Ediyor filminin konusu ise şöyle olacak: Spiral: Testere Devam Ediyor, şehirde yaşanan dehşet verici cinayetleri araştırmakla görevlendirilen iki dedektife odaklanıyor. Kıdemli bir dedektif olan Zeke Banks ve onun çaylak ortağı olan William Schenk, şehirde yaşanan korkunç cinayetleri soruşturmakla görevlidir. Dehşet veren cinayetlerin gizemini ortaya çıkarmaya çalışan Zeke, soruşturmayı ilerlettikçe kendisini katilin oyununun merkezinde bulur.

Spiral: Testere Devam Ediyor, tam 1 yıl gecikmeyle 21 Mayıs 2021 tarihinde sinemalardaki yerini alacak.

