Ve beklenen oldu: Daredevil, Spider-Man 3'ün setinde görüldü!

Spider-Man 3 filmiyle ilgili yaşanan yeni bir gelişme Marvel hayranlarını bir hayli heyecanlandırdı. Marvel ve Sony ortak yapımı Spider-Man 3’le ilgili bir süredir çeşitli söylentiler dolaşıyordu. Gelen son bilgilere göre; Marvel bünyesinde Daredevil karakterini canlandıran Charlie Cox, Spider-Man 3'ün setinde görüldü. Hatta sette görüldüğü günün Daredevil'ın son çekim günü olduğu belirtiliyor. Bu konuda Marvel'dan resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Kevin Feige'in Daredevil için her zaman bir açık kapı bıraktığı biliniyor.

DAREDEVİL TELİF HAKLARINA KURBAN GİTMİŞTİ

Beyazperde’nin haberine göre; Marvel'in Netflix için hazırladığı dizilerden biri olan Daredevil, Disney, kendi platformunu açma kararı verdiği andan itibaren Netflix'teki geleceği sonlandırıldı. Netflix, yaşananlar karşısında karakterlerin herhangi bir yapımda kullanılamaması için zaman sınırlaması yaptı. Daredevil ambargosu geçtiğimiz Kasım ayında sona erdi ve karakterin tüm hakları yeniden Marvel ile Disney'in oldu. Bu durumda hayranlar yeni kampanyalar yapmaya başladı.