Ve beklenen oldu: Daredevil, Spider-Man 3'ün setinde görüldü!

Spider-Man 3 filmiyle ilgili yaşanan yeni bir gelişme Marvel hayranlarını bir hayli heyecanlandırdı. Marvel ve Sony ortak yapımı Spider-Man 3’le ilgili bir süredir çeşitli söylentiler dolaşıyordu. Gelen son bilgilere göre; Marvel bünyesinde Daredevil karakterini canlandıran Charlie Cox, Spider-Man 3'ün setinde görüldü. Hatta sette görüldüğü günün Daredevil'ın son çekim günü olduğu belirtiliyor. Bu konuda Marvel'dan resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Kevin Feige'in Daredevil için her zaman bir açık kapı bıraktığı biliniyor.
Beyazperde’nin haberine göre; Marvel'in Netflix için hazırladığı dizilerden biri olan Daredevil, Disney, kendi platformunu açma kararı verdiği andan itibaren Netflix'teki geleceği sonlandırıldı. Netflix, yaşananlar karşısında karakterlerin herhangi bir yapımda kullanılamaması için zaman sınırlaması yaptı. Daredevil ambargosu geçtiğimiz Kasım ayında sona erdi ve karakterin tüm hakları yeniden Marvel ile Disney'in oldu. Bu durumda hayranlar yeni kampanyalar yapmaya başladı.
Spider-Man 3'ün yönetmen koltuğuna ilk iki filmi yöneten Jon Watts geçecek. Filmin onaylanan oyuncu kadrosunda Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Benedict Cumberbatch, Alfred Molina ve Jamie Foxx bulunuyor. Ayrıca Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Andrew Garfield ve Emma Stone'un da olacağı söyleniyor. Ama henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.
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