Galatasaray'da "Alman Panzeri" açıldı! Leroy Sane o istatistiği tarihe gömdü!

Galatasaray'ın sansasyonel transferi Leroy Sane, son haftalardaki performansıyla parmak ısırtıyor. Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk olan sarı-kırmızılılarda, kilidi açan isim yine Alman yıldız oldu.

7. DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİ!

Maça hızlı başlayan Galatasaray'da, henüz 7. dakikada sahneye çıkan Leroy Sane, rakip fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne taşıdı. Son haftaların formda ismi, bu golle birlikte teknik direktör Okan Buruk'un güvenini boşa çıkarmadı.

SAMSUN VE FENERBAHÇE'Yİ DE YAKMIŞTI

Sane'nin yükselişi sadece bu maçla sınırlı değil. Geçtiğimiz hafta oynanan Samsunspor mücadelesini 1 gol ve 1 asistle tamamlayarak yıldızlaşan tecrübeli kanat oyuncusu, 14. haftadaki kritik Fenerbahçe derbisinde de gol sevinci yaşamıştı.

2 YIL SONRA BİR İLK: SERİYE BAĞLADI!

Antalyaspor maçında attığı golle birlikte Leroy Sane, kariyerinde önemli bir eşiği de atladı. Fenerbahçe ve Samsunspor maçlarının ardından Antalya'yı da boş geçmeyen Alman futbolcu, yaklaşık iki yıl aradan sonra ilk kez üst üste üç lig maçında gol atma başarısı gösterdi.

Sane'nin bu performansı, şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın en büyük kozu olacağını kanıtladı.