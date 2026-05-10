Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Kabus hantavirüsü böyle yayılmış! Havada uçan toz bile öldürücü

MV Hondius'ta ortaya çıkan ve bir geminin tamamının karantinaya alınmasına sebep olan Hantavirüsü'nün nereden bulaş kazandığı ortaya çıktı. Gemide ilk hayatını kaybeden 70 yaşındaki Schilperoord ve eşi Mirjam Schilperoord'ın hastalığı gemiye binmeden sadece birkaç gün önce ziyaret ettikleri Arjantin'in çöplük alanından kaptığı öne sürüldü.

Kabus hantavirüsü böyle yayılmış! Havada uçan toz bile öldürücü
Çiğdem Berfin Sevinç

MV Hondius ile ilgili ortaya atılan salgın iddiasında, ilk vakanın Hollandalı kuş gözlemcisi Leo Schilperoord olduğu öne sürüldü. Olayın perde arkası ise tüyleri diken diken etti.

Kabus hantavirüsü böyle yayılmış! Havada uçan toz bile öldürücü 1

ÇÖPLÜKTE DOLAŞMIŞ

İddialara göre 70 yaşındaki Schilperoord, eşi Mirjam Schilperoord ile birlikte Arjantin’in Ushuaia bölgesindeki bir çöplük alanını ziyaret ettikten sonra virüse maruz kaldı. Çiftin, kuş gözlemciliği için dünyanın dört bir yanını gezdiği ve özellikle Güney Amerika turu sırasında riskli bölgelere de girdiği ifade edildi.

Kabus hantavirüsü böyle yayılmış! Havada uçan toz bile öldürücü 2

RÜZGARLA UÇAN TOZDAN BİLE BULAŞIYOR

Uzmanlara göre olayın yaşandığı bölge, kemirgen kaynaklı hantavirüs taşıma riskiyle biliniyor. Özellikle uzun kuyruklu farelerin dışkılarıyla bulaşabilen virüsün, rüzgârla yayılan tozlar üzerinden insanlara bulaşabileceği belirtiliyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Kabus hantavirüsü böyle yayılmış! Havada uçan toz bile öldürücü 3

SADECE BİRKAÇ GÜN SONRA GEMİYE BİNMİŞ

İddialara göre çift, söz konusu ziyaretin ardından yalnızca birkaç gün içinde Ushuaia limanından MV Hondius’a binerek 112 yolcuyla birlikte yola çıktı. Ancak kısa süre sonra Schilperoord’da yüksek ateş, baş ağrısı ve mide rahatsızlığı başladı. Yaşlı adamın gemide hayatını kaybettiği, eşinin ise daha sonra Güney Afrika’da yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Kabus hantavirüsü böyle yayılmış! Havada uçan toz bile öldürücü 4

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1400 yıldır bozulmayan ceset: Karaman'ın "Manazan Güzeli"!1400 yıldır bozulmayan ceset: Karaman'ın "Manazan Güzeli"!
Sosyal medyada herkes bu bebeği konuşuyor! Anne kızın köy gezisi izlenme rekoru kırdıSosyal medyada herkes bu bebeği konuşuyor! Anne kızın köy gezisi izlenme rekoru kırdı

Anahtar Kelimeler:
gemi çöplük Hantavirüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Erbakan'ın sözlerine Mansur Yavaş'tan yanıt! "Böyle bir şey vukuu bulursa..."

Erbakan'ın sözlerine Mansur Yavaş'tan yanıt! "Böyle bir şey vukuu bulursa..."

Putin: "Zelenskiy ile bir araya gelmeye hazırım"

Putin: "Zelenskiy ile bir araya gelmeye hazırım"

Galatasaray Antalyaspor'u geçti! Aslan şampiyon oldu

Galatasaray Antalyaspor'u geçti! Aslan şampiyon oldu

Angelina Jolie, lüks malikanesini satışa çıkardı

Angelina Jolie, lüks malikanesini satışa çıkardı

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Tüm gerçeği SGK’ya gidince öğrendi! Gözyaşları içinde anlattı

Tüm gerçeği SGK’ya gidince öğrendi! Gözyaşları içinde anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.