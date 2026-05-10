Kabus hantavirüsü böyle yayılmış! Havada uçan toz bile öldürücü

MV Hondius ile ilgili ortaya atılan salgın iddiasında, ilk vakanın Hollandalı kuş gözlemcisi Leo Schilperoord olduğu öne sürüldü. Olayın perde arkası ise tüyleri diken diken etti.

ÇÖPLÜKTE DOLAŞMIŞ

İddialara göre 70 yaşındaki Schilperoord, eşi Mirjam Schilperoord ile birlikte Arjantin’in Ushuaia bölgesindeki bir çöplük alanını ziyaret ettikten sonra virüse maruz kaldı. Çiftin, kuş gözlemciliği için dünyanın dört bir yanını gezdiği ve özellikle Güney Amerika turu sırasında riskli bölgelere de girdiği ifade edildi.

RÜZGARLA UÇAN TOZDAN BİLE BULAŞIYOR

Uzmanlara göre olayın yaşandığı bölge, kemirgen kaynaklı hantavirüs taşıma riskiyle biliniyor. Özellikle uzun kuyruklu farelerin dışkılarıyla bulaşabilen virüsün, rüzgârla yayılan tozlar üzerinden insanlara bulaşabileceği belirtiliyor.

SADECE BİRKAÇ GÜN SONRA GEMİYE BİNMİŞ

İddialara göre çift, söz konusu ziyaretin ardından yalnızca birkaç gün içinde Ushuaia limanından MV Hondius’a binerek 112 yolcuyla birlikte yola çıktı. Ancak kısa süre sonra Schilperoord’da yüksek ateş, baş ağrısı ve mide rahatsızlığı başladı. Yaşlı adamın gemide hayatını kaybettiği, eşinin ise daha sonra Güney Afrika’da yaşamını yitirdiği öne sürüldü.