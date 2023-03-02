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Kaçak binaları yıkılınca belediye binasına baskın yaptılar

02.03.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde imarsız araziye yapılan binaların yıkımına başlandı. Bunun üzerine binayı yaptıran şahıslar, belediyeyi basarak arbede çıkardı.

Kaçak binaları yıkılınca belediye binasına baskın yaptılar

Ortakent Kemer mevkiinde, iddiaya göre doğal karakteristiği korunması gereken alana kaçak ve ruhsatsız şekilde 6 blok, 12 dairelik inşaat çalışması başladı. İhbarın ardından Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından bahse konu yapılarla ilgili mühürleme işlemi yapıldı. Bir süre sonra mühür fekki yapılarak inşaata devam edildi. İnşaatlarla ilgili yıkım kararı çıkarken, inşaat sahibine yıkması için 30 gün süre verildi. İnşaat sahibi yıkımı yapmayınca sabah saatlerinde Bodrum Belediyesi ekipleri yıkım işlemi başlattı.

Bunun üzerine bina sahibi olduklarını iddia eden 4 kişi, Bodrum Belediyesi binasına gelerek yetkililerle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası şahıslarla güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. İhbarın ardından polis ekipleri de olay yerine sevk edildi. 4 kişiden 1’inin ambulansla sağlık kontrolüne götürüldüğü öğrenildi. Diğer 3 kişi de ifade işlemleri için karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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