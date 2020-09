Kaçak et ve içki operasyonu

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yabancı plakalı bir araç içerisinde yapılan aramada çok sayıda kaçak içki, et ve et ürünleriyle birlikte elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, Hamzabeyli Sınır Kapısından Türkiye’ye kaçak yollarla malzeme gireceği bilgilerine ulaştı. Türkiye’ye girmesiyle birlikte jandarma ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, çeşitli markalarda toplam 210 şişe içerisinde 12 litre rakı, 24 litre viski, 162 litre votka, 60 litre bira, 70 litre şarap ve 5 adet elektronik sigara kartuşu ile 80 kilogram et ve et ürünü gıda ele geçirildi.

Şüpheli Moldovya uyruklu şoför ve yanında bulunan üç yolcu hakkında adli işlemler başlatıldı.