Kaçan balık büyük oldu! Liverpool mağlubiyeti Galatasaray'ı dev kazançtan etti

Galatasaray, Liverpool deplasmanında aldığı 4-0’lık yenilgiyle Şampiyonlar Ligi’ne veda ederken sadece sportif değil ekonomik açıdan da ağır bir darbe aldı. Sarı-kırmızılılar, turu geçmeleri halinde kazanacakları 12.5 milyon Euro’luk ödülü kaçırarak önemli bir gelir fırsatını elinden kaçırdı.

Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda önemli bir fırsatı kaçırdı. İlk maçtan elde ettiği 1-0’lık avantajla İngiltere’ye giden sarı-kırmızılı ekip, Liverpool karşısında sahadan 4-0 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

Karşılaşmada yaşanan sakatlıklar da moralleri bozdu. Noa Lang ve Victor Osimhen’in yaşadığı talihsiz anlar, teknik heyet ve taraftarlar için gecenin en üzücü gelişmeleri arasında yer aldı.

DEV GELİR KAÇTI

Sportif hayal kırıklığının yanı sıra Galatasaray, ekonomik açıdan da ciddi bir kayıp yaşadı. Turnuvaya lig etabından başlayan sarı-kırmızılılar; katılım bedeli, performans primleri, katsayı payı ve yayın gelirleriyle toplamda 53.5 milyon Euro gelir elde etmişti. Ancak Liverpool karşısında alınan ağır yenilgi, kulübün kasasına girecek önemli bir ödülün de önüne geçti.

Temsilcimiz, turu geçmesi halinde kazanacağı 12.5 milyon Euro’luk üst tur priminden mahrum kaldı. Böylece toplam gelirini 66 milyon Euro’nun üzerine çıkarma fırsatını değerlendiremeyen Galatasaray’da hem sportif hem de finansal anlamda büyük bir hayal kırıklığı yaşandı.

İran'dan yeni çıkış: 'Bunun sonucu tüm dünyayı etkiler'

Dünyanın en büyük doğal gaz tesisleri vuruldu! Trump'tan, 'Siz vurmazsanız biz de vurmayız' çıkışı

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

OnlyFans'tan servet kazanmıştı! Şimdi ise...

Laleli'de alarm zilleri! Kepenkler tek tek iniyor, binlerce kişi işsiz kaldı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

