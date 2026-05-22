Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Pentagon yeni UFO kayıtlarını paylaştı! Açıklanamayan görüntüler gündem oldu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), kamuoyunda yıllardır merak konusu olan UFO dosyalarına ilişkin yeni belgeleri ve videoları yayımladı. Donald Trump yönetiminin “maksimum şeffaflık” talimatı sonrası paylaşılan ikinci dosya paketinde, askeri operasyon bölgelerinde kaydedilen gizemli görüntüler ve tanıklık raporları dikkat çekti.

Gökçen Kökden

Pentagon’un yayımladığı yeni belgeler arasında 50’den fazla video, rapor ve farklı resmi kayıt yer aldı. Belgelerde “UFO” yerine ABD hükümetinin resmi olarak kullandığı “Tanımlanamayan Anomal Olaylar” (UAP) ifadesi kullanıldı.

UÇAĞIN YAKININDA GÖRÜLEN GİZEMLİ CİSİM

Pentagon yeni UFO kayıtlarını paylaştı! Açıklanamayan görüntüler gündem oldu 1

Yayımlanan videolardan biri, Nisan 2024’te ABD Sahil Güvenliği’ne ait bir uçakta bulunan kızılötesi sensör tarafından kaydedildi.

ABD’nin güneydoğu bölgesi üzerinde çekildiği belirtilen görüntülerde, uçağın yakınlarında hareket eden tanımlanamayan bir nesne görüldü. Pentagon, cismin ne olduğuna dair kesin bir açıklama yapmadı.

"ANİDEN HIZLANDI" NOTU DİKKAT ÇEKTİ

Pentagon yeni UFO kayıtlarını paylaştı! Açıklanamayan görüntüler gündem oldu 2

Belgeler arasında yer alan bir başka görüntü ise 2021 yılında Suriye üzerinde görev yapan ABD askeri platformundan kaydedildi.

“Syrian UAP instant acceleration” adıyla dosyalanan görüntüde, tanımlanamayan cismin aniden olağanüstü hızlandığı ifade edildi. Pentagon’a göre görüntüler 2024 yılında gizli askeri ağlara yüklendi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

HELİKOPTER MÜRETTEBATININ RAPORU GÜNDEM OLDU

En dikkat çeken belgelerden biri ise üst düzey bir ABD istihbarat görevlisinin yazılı ifadesi oldu. Rapora göre görev sırasında askeri helikopterin yanında iki büyük küre belirdi. Turuncu renkte olduğu belirtilen kürelerin merkez kısmının beyaz ya da sarı ışık yaydığı ifade edildi. Yetkilinin ifadesinde, cisimlerin helikoptere yaklaşık 3 metre kadar yaklaştığı ve bir süre eşlik ettiği aktarıldı.

"SAVAŞ UÇAKLARI BİLE TANIMLAYAMADI"

Pentagon yeni UFO kayıtlarını paylaştı! Açıklanamayan görüntüler gündem oldu 3

Raporda daha sonra savaş uçaklarının havalandırıldığı ancak gizemli cisimlerin kimliğinin belirlenemediği belirtildi. İstihbarat görevlisi, savaş uçaklarının ardından aynı kürelerin bu kez jetleri takip etmeye başladığını öne sürerek, “Gördüklerimiz karşısında adeta konuşamaz hale geldik” ifadelerini kullandı. Bazı kayıtlarda küre benzeri nesnenin ikiye ayrılarak çok yüksek hızla gözden kaybolduğu bilgisi de yer aldı.

Pentagon bünyesinde faaliyet gösteren Tüm Alanlar Anomali Çözüm Ofisi (AARO), yapılan incelemelerde olayların dünya dışı yaşamla bağlantılı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunamadığını açıkladı. Ancak yetkililer, çok sayıda olayın hâlâ “çözülememiş” kategorisinde yer aldığını ve bazı görüntülerin net şekilde açıklanamadığını kabul etti.

1940'LARA KADAR UZANAN DOSYALAR YAYIMLANDI

Pentagon daha önce de farklı federal kurumlardan elde edilen ve bazıları 1940’lı yıllara uzanan UFO belgelerini kamuoyuna açmıştı. Şimdiye kadar yayımlanan toplam dosya sayısının 200’ü geçtiği belirtilirken, belgelerin paylaşıldığı resmi internet sitesinin dünya genelinde 1 milyardan fazla görüntülenme aldığı açıklandı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaçan kurbanlıklar için 'Kurban Yakalama Timi' kurulduKaçan kurbanlıklar için 'Kurban Yakalama Timi' kuruldu
Yapay zeka çığır açtı: 80 yıllık problemi çözüyorYapay zeka çığır açtı: 80 yıllık problemi çözüyor

Anahtar Kelimeler:
uzay ufo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Cem Uzan aşka geldi! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Cem Uzan aşka geldi! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İndirim pompaya yansıdı

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İndirim pompaya yansıdı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.