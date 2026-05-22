Pentagon yeni UFO kayıtlarını paylaştı! Açıklanamayan görüntüler gündem oldu

Pentagon’un yayımladığı yeni belgeler arasında 50’den fazla video, rapor ve farklı resmi kayıt yer aldı. Belgelerde “UFO” yerine ABD hükümetinin resmi olarak kullandığı “Tanımlanamayan Anomal Olaylar” (UAP) ifadesi kullanıldı.

UÇAĞIN YAKININDA GÖRÜLEN GİZEMLİ CİSİM

Yayımlanan videolardan biri, Nisan 2024’te ABD Sahil Güvenliği’ne ait bir uçakta bulunan kızılötesi sensör tarafından kaydedildi.

ABD’nin güneydoğu bölgesi üzerinde çekildiği belirtilen görüntülerde, uçağın yakınlarında hareket eden tanımlanamayan bir nesne görüldü. Pentagon, cismin ne olduğuna dair kesin bir açıklama yapmadı.

"ANİDEN HIZLANDI" NOTU DİKKAT ÇEKTİ

Belgeler arasında yer alan bir başka görüntü ise 2021 yılında Suriye üzerinde görev yapan ABD askeri platformundan kaydedildi.

“Syrian UAP instant acceleration” adıyla dosyalanan görüntüde, tanımlanamayan cismin aniden olağanüstü hızlandığı ifade edildi. Pentagon’a göre görüntüler 2024 yılında gizli askeri ağlara yüklendi.

HELİKOPTER MÜRETTEBATININ RAPORU GÜNDEM OLDU

En dikkat çeken belgelerden biri ise üst düzey bir ABD istihbarat görevlisinin yazılı ifadesi oldu. Rapora göre görev sırasında askeri helikopterin yanında iki büyük küre belirdi. Turuncu renkte olduğu belirtilen kürelerin merkez kısmının beyaz ya da sarı ışık yaydığı ifade edildi. Yetkilinin ifadesinde, cisimlerin helikoptere yaklaşık 3 metre kadar yaklaştığı ve bir süre eşlik ettiği aktarıldı.

"SAVAŞ UÇAKLARI BİLE TANIMLAYAMADI"

Raporda daha sonra savaş uçaklarının havalandırıldığı ancak gizemli cisimlerin kimliğinin belirlenemediği belirtildi. İstihbarat görevlisi, savaş uçaklarının ardından aynı kürelerin bu kez jetleri takip etmeye başladığını öne sürerek, “Gördüklerimiz karşısında adeta konuşamaz hale geldik” ifadelerini kullandı. Bazı kayıtlarda küre benzeri nesnenin ikiye ayrılarak çok yüksek hızla gözden kaybolduğu bilgisi de yer aldı.

Pentagon bünyesinde faaliyet gösteren Tüm Alanlar Anomali Çözüm Ofisi (AARO), yapılan incelemelerde olayların dünya dışı yaşamla bağlantılı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunamadığını açıkladı. Ancak yetkililer, çok sayıda olayın hâlâ “çözülememiş” kategorisinde yer aldığını ve bazı görüntülerin net şekilde açıklanamadığını kabul etti.

1940'LARA KADAR UZANAN DOSYALAR YAYIMLANDI

Pentagon daha önce de farklı federal kurumlardan elde edilen ve bazıları 1940’lı yıllara uzanan UFO belgelerini kamuoyuna açmıştı. Şimdiye kadar yayımlanan toplam dosya sayısının 200’ü geçtiği belirtilirken, belgelerin paylaşıldığı resmi internet sitesinin dünya genelinde 1 milyardan fazla görüntülenme aldığı açıklandı.