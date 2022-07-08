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Kaçıp denize atlamış ve 600 metre yüzmüştü! Haluk Levent gündem olan kurbanlık keçi için harekete geçti... 'Ferdinand'a arkadaş olacak

08.07.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de kaçıp denize atlayan ve 600 metre yüzen kurbanlık keçinin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu. Tam boğulacağı sırada vatandaşlar tarafından kurtarılıp jandarma aracılığıyla sahibine teslim edilen keçiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Herkesin konuştuğu o keçiyi ünlü sanatçı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent satın aldı. Keçinin, 2018’de kurtarılan ‘Ferdinand’ adlı dananın kaldığı İzmir’deki çiftliğe gönderileceği öğrenildi.

Kaçıp denize atlamış ve 600 metre yüzmüştü! Haluk Levent gündem olan kurbanlık keçi için harekete geçti... 'Ferdinand'a arkadaş olacak

Mersin’de sahibinden kaçan ve denize atlayarak yaklaşık 600 metre yüzen kurbanlık keçi, gündemin en çok konuşulanları arasına girmişti. Tam boğulacakken vatandaşlar tarafından kurtarılarak denizden çıkarılan ve sahibine teslim edilen kurbanlık keçiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Keçinin kurtarılmasına şahit olanlar tarafından “Ben böyle bir keçinin yüzdüğünü hayatta görmedim.” yorumları yapılmıştı. Keçiyle ilgili yüzleri gülümseten hamle ise AHBAP Derneği Başkanı ünlü sanatçı Haluk Levent’ten geldi. İşte detaylar…

600 METRE AÇILDI

Şaşkınlık yaratan olay, Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi sahilinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Lüfti Turaç’ın 3 gün önce aldığı kurbanlık keçi kaçtı. 3 gün boyunca kaçan keçi, sahil kenarında görüldü. Bu sırada keçi denize atlayarak yüzmeye başladı. Yaklaşık 600 metre açılan keçinin boğulacağını fark eden çevre sakinlerinden Ali Çelikkaş ile Tuncay Zafer, denize girip hayvanı kurtardı. Kurtarılan hayvan jandarma ekipleri tarafından küpesinden yola çıkılarak önce satıcıya ardından da sahibine ulaşılarak teslim edildi.

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HALUK LEVENT KEÇİYİ SATIN ALDI

Durumdan haberdar olan AHBAP Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ünlü sanatçı Haluk Levent’te keçinin sahibi Turaç ile irtibata geçip keçiyi satın aldı. Derneğin Mersin şehir başkan yardımcısı Faruk Kılınç, Haluk Levent’in aldığı keçiyi teslim aldı. Bir boynuzu kırılan keçinin kısa süre içerisinde 2018 yılında Rize’de kaçarak denize giren Ferdinand ismi verilen dananın kaldığı İzmir’deki çiftliğe götürüleceği aktarıldı.

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"FERDİNAND'IN YANINA GÖNDERMEK İÇİN BURADAYIZ"

Bilgi veren AHBAP Derneği Mersin Şehir Başkan Yardımcısı Faruk Kılınç, "Lütfi ağabeyimizin hayvanlarından Karakız’ımız kaçmış. Özgürlüğüne çok düşkün. 3 gündür geziyor. Biz de Haluk başkanımızın ’bunu getirin’ talimatıyla Ferdinand’ın yanına göndermek için buradayız. İnşallah onu özgürlüğüne kavuşturacağız. Orada bir tek Ferdinand yok, bu şekilde ihtiyacı olan, özgürlüğüne düşkün olan hayvanlarımızı orada topluyoruz. Emekliliğini orada yaşayacak. Haluk başkan parasını gönderdi, Lütfi abide parasını hesabında gördü. O da mutlu, keçimiz de mutlu. Arkadaşlarının yanına vardığında çok daha mutlu olacağını düşünüyoruz" dedi.

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"KENDİNİ DENİZE ATMIŞ, KIBRIS'A GİDİYORMUŞ"

Kurbanlık için 3 tane keçi aldığını aktaran Lütfi Turaç ise" Eve geldik keçiyi kaçırdık. Bir gördük bir daha görmedik. Bir gün dediler ilkokulun arkasında, 2-3 kişi gittik yakalayamadık ormana kaçtı. İkinci gün köyün üzerinden yine kaçtı. Üçüncü gün dedim bu benden çıkmıştır, kaderine terk ettik Allah büyük. Dün yine Avgadı’dayım telefon açtılar meslek lisesi yolundan aşağı gidiyor dediler, ’Bahtı açık olsun’ dedim. Bir daha aradılar bizim gibi gariban atmış kendini denize Kıbrıs’a gidiyormuş"diye konuştu.

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KEÇİNİN ADI 'KARAKIZ'

Haluk Levent’in kendisini aradığını anımsatan Turaç," Lütfi abi, keçiyi almak istiyoruz’ dedi ’tamam’ dedim. Sizin aracılığınızla buluştuk. Keçinin adı ’Karakız’ yakalayan arkadaşlar burada. Site sakinlerinden gören arkadaşlar denize açılmışlar, kimi diyor 500 metre, kimi diyor 600 metre, kimi 400 metre kulaçlamışlar gelmişler. Belki de Kıbrıs’a tatile gidecekti. Bu da Allah’tan. Kurban olduğum Allah’ım her şeyin hayırlısını versin. Sebep olandan gelenden, gidenden, yüzenden, çıkarandan, sizden de" diyerek sözlerini tamamladı. (İHA)

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Kurbanlık keçi denize atladı, yüzerek kaçmaya çalıştı: Ben böyle şey hayatta görmedimKurbanlık keçi denize atladı, yüzerek kaçmaya çalıştı: Ben böyle şey hayatta görmedim

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Anahtar Kelimeler:
Mersin İzmir Haluk Levent dana
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