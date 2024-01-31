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Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Türkiye'yi terk ediyor mu? "Kaçıyorlar ülkeden" denilince sessiz kalmadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.01.2024 13:43 | Son Güncelleme:
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Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya taşınacağı iddia ediliyordu. "Kaçıyorlar ülkeden, çocuklarının eğitimi için Londra’ya taşınıyorlar" yorumlarını sonrası yakışıklı oyuncudan açıklama geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Türkiye'yi terk ediyor mu? "Kaçıyorlar ülkeden" denilince sessiz kalmadı

2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe 15 Nisan 2022 tarihinde dünyaya gelmişti.

Ünlü çift özel hayatlarına dair aldıkları iddia edilen bir kararla gündeme geldi. Çiftin çocuklarının eğitimi için Londra'ya taşınacakları iddia ediliyordu.

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Son olarak Aile dizisiyle ekrana gelen Kıvanç Tatlıtuğ bu iddialara yanıt verdi. Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımında şunları yazdı:

"'Kaçıyorlar ülkeden, çocuklarının eğitimi için Londra’ya taşınıyorlar' haberi doğru değildir. Hayır taşınmıyoruz. Film, dizi, reklam projelerim burada ve ben burada çalışmaya devam ediyorum. Ayrıca oğlum daha 21 aylık, bu haberlere itibar etmeyin."

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