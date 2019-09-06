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Kaçmak için bulduğu yöntem herkesi şaşırttı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 06.09.2019 14:28 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde hayvanat bahçelerinin doğal ortamınından uzaklaştırılan canlılar için resmen bir hapishane olduğunu gözler önüne seren ilginç bir olay yaşandı ve bu olay kısa sürede gündem oldu. Biliyorsunuz ki, maymunlar, hayvanlar aleminin en zeki canlılarından biri. Zaman zaman da bunu oldukça net bir şekilde gösteriyorlar. İşte hayvanat bahçesinden kaçmaya çalışan o maymun ve bulduğu yöntem...

Fiziksel ve davranışsal olarak insanlara en yakın canlılar olarak bilinen maymunlar, oldukça zeki hayvanlar. Uzun yıllardır maymunların zekaları üzerinde çalışmalar yapılıyor. Hayvanlar aleminin bu sevimli canlıları zaman zaman, boylarından büyük işlere kalkışabiliyorlar. Bu yılın başlarında Kuzey İrlanda’da bir hayvanat bahçesinde bulunan maymunlar, fırtına nedeniyle zayıflayan ağaç dallarını kırıp merdiven olarak kullanarak hayvanat bahçesinden kaçmıştı. Benzer bir olay ise Çin’deki Zhengzhou Hayvanat Bahçesi’nde yaşandı. Maymunlar bu kez, hayvanat bahçesinden kaçmak için camı kırmayı denedi. Sevimli maymun, doğal ortamına dönmek için çok çabaladı ama ne yazık ki kaçamadı.

ELİNDEKİ TAŞI KULLANDI

Çin’deki Zhengzhou Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret edenler inanılmaz bir manzaraya tanık oldu. Küçük sevimli bir kapuçin maymunu, etrafındaki cam duvarı kırmak için elindeki taşı kullanıyordu.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Hayvanat bahçesinden kaçmak için camı kırmaya çalışan küçük maymun yoğun ilgi gördü. Hayvanat bahçesinde çalışan bir personel ise “Bu kapuçin maymunun diğer türlerden farklı olduğunu” söyledi.

DAHA ÖNCE BÖYLE BİR GİRİŞİMİ OLMAMIŞ

Personelin verdiği bilgiye göre, diğer maymunlar verilen cevizleri ısırmaya çalışırken, kapuçin maymunu ise onları kırarak yiyiyor. Hayvanat bahçesi personeli ayrıca “Maymunun daha önce hiç cama vurmadığını, camın zaten oldukça sert olduğunu ve asla kıramayacağını” söyledi.

BU OLAYDAN SONRA TÜM TAŞLARI TOPLADILAR

Bu olaydan sonra da etraftaki tüm taşları topladıklarını bildirdi. Kulağa şaşırtıcı gelse de hayvanlar aleminin birçok üyesi taş ya da benzeri aletleri kullanmayı biliyor. Şempanzelerin de zaman zaman taş kullandığı biliniyor, hatta diğer primatların avlanmasında mızrak bile kullanıyorlar.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hayvanları hapis ediyolar doğalarından alıp
Darwin
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