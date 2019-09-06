Kaçmak için bulduğu yöntem herkesi şaşırttı!

Fiziksel ve davranışsal olarak insanlara en yakın canlılar olarak bilinen maymunlar, oldukça zeki hayvanlar. Uzun yıllardır maymunların zekaları üzerinde çalışmalar yapılıyor. Hayvanlar aleminin bu sevimli canlıları zaman zaman, boylarından büyük işlere kalkışabiliyorlar. Bu yılın başlarında Kuzey İrlanda’da bir hayvanat bahçesinde bulunan maymunlar, fırtına nedeniyle zayıflayan ağaç dallarını kırıp merdiven olarak kullanarak hayvanat bahçesinden kaçmıştı. Benzer bir olay ise Çin’deki Zhengzhou Hayvanat Bahçesi’nde yaşandı. Maymunlar bu kez, hayvanat bahçesinden kaçmak için camı kırmayı denedi. Sevimli maymun, doğal ortamına dönmek için çok çabaladı ama ne yazık ki kaçamadı.

ELİNDEKİ TAŞI KULLANDI

Çin’deki Zhengzhou Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret edenler inanılmaz bir manzaraya tanık oldu. Küçük sevimli bir kapuçin maymunu, etrafındaki cam duvarı kırmak için elindeki taşı kullanıyordu.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Hayvanat bahçesinden kaçmak için camı kırmaya çalışan küçük maymun yoğun ilgi gördü. Hayvanat bahçesinde çalışan bir personel ise “Bu kapuçin maymunun diğer türlerden farklı olduğunu” söyledi.