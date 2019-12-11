Mynet Trend

Kadavra olmak için vasiyet etti! Öldükten 8 yıl sonra defnedildi

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | Son Güncelleme

Uzun yıllar kanser hastalığı ile mücadele eden Ayşe Kızmaz, bedenini bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere kadavra olarak bağışlanmasını vasiyet etmişti. Yaklaşık 8 yıldır Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından kadavra olarak kullanılan Kızmaz'ın bedeni okulda düzenlenen tören sonrasında Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde memur olarak çalışan Ayşe Kızmaz, 1981 yılında hayatını Metin Aşçı ile birleştirdi. Çiftin Ali Can Aşçı isimli çocukları dünyaya geldi. Ayşe Kızmaz, evlilikten üç yıl sonra eşi ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı.Üniversitedeki işine devam eden Kızmaz, 27 yaşında mide rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi. Türüne az rastlanır bir kanser çeşidine yakalanan Ayşe Kızmaz, 25 yıl boyunca onlarca defa ameliyat geçirdi. Kızmaz 2011 yılında 52 yaşındayken hayatını kaybetti.

KADAVRA OLARAK BAĞIŞLANMAYI VASİYET ETTİ

Kızmaz, bedenini bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere kadavra olarak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'na bağışlamayı vasiyet etti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!

8 yıldır öğrencilerin eğitimi için kadavra olarak kullanılan Ayşe Kızmaz'ın cenazesi üniversitenin Anatomi Anabilim Dalı Binası'ndan alınarak cenaze aracına bindirildi. Kızmaz'ı üniversite doktorları ve öğrenciler uğurladı. Kızmaz için vefatından 8 yıl sonra ikinci bir cenaze töreni düzenlendi. Bezmialem Valide Sultan Camii'nde düzenlenen törene Kızmaz'ın yakınları ve hastane çalışanları katıldı. Hastane çalışanları törende Kızmaz'ın yakınları çiçekler verdi. Ayşe Kızmaz'ın cenazesi törenin ardından Feriköy Mezarlığı'nda aile kabristanlığına defnedildi.

Kaynak: DHA


PARTNERMahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'Mahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'
120 bin dolarlık muza sucuklu gönderme120 bin dolarlık muza sucuklu gönderme
Roots ELC çocukları Dünya Çocuk Hakları Günü için bir arada!Roots ELC çocukları Dünya Çocuk Hakları Günü için bir arada!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kadavra vasiyet Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

En Çok Okunan Trend Haberler

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci yurdunda 'kedi kız' paniği! Vali'den açıklama geldi

Öğrenci yurdunda 'kedi kız' paniği! Vali'den açıklama geldi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uyarılar peş peşe geliyor! Kriz masası kuruldu

Uyarılar peş peşe geliyor! Kriz masası kuruldu

Balığın dilini gören şaşkına dönüyor

Balığın dilini gören şaşkına dönüyor

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne desem bilemedim...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dudağı çürümüştü, kötü haber geldi

Dudağı çürümüştü, kötü haber geldi

'Eşini boşa ben alacağım' demişti! Korkunç detaylar

'Eşini boşa ben alacağım' demişti! Korkunç detaylar

Cinsel saldırı davasında yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı: Ben namusum için yaşarım

İğrenç olay! Yaşlı kadın davada gözyaşlarını tutamadı

'Yoğurtçuyum' dedi, yatak odasına kadar girip paraları çaldı

'Yoğurtçuyum' dedi, yatak odasına kadar girdi! Böylesi görülmedi

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'ndan 'deniz mağaraları' uyarısı

'Büyük tehdit' diyerek uyardı!

İstanbul ve İzmir dahil bazı kentlerde 2050'de su baskını meydana gelmesi riski arttı

İstanbul ve İzmir dahil birçok kent için büyük risk!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.