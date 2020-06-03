Kadayıflı muhallebi tarifi: Muhallebinin süslü hali

En çok tercih edilen sütlü tatlıların başında gelen muhallebinin, kadayıfla süslenerek sunulduğu kadayıflı muhallebi ile sofranızı tatlandırabilirsiniz. Ceviz, antep fıstığı gibi kuruyemişlerle veya mevsim meyveleriyle sunabileceğiniz tatlıyı yapmak sadece yarım saatinizi alacaktır. Şerbetli tatlılardan çok sütlü tatlıları sevenlerin kolay kadayıflı muhallebi tarifini mutlaka denemelerini tavsiye ediyoruz. Bu tarif için orta boy kare borcam kullanabilirsiniz.

KADAYIFLI MUHALLEBİ İÇİN MALZEMELER

• Bir yemek kaşığı tereyağı

• Yarım su bardağı bardağı toz şeker

• Bir su bardağı dövülmüş ceviz

• 500 gram tel kadayıf

Muhallebisi için:

• Bir litre süt

• Yarım çay bardağı elenmiş un

• İki yemek kaşığı elenmiş nişasta

• Bir su bardağı toz şeker

• Bir yumurta sarısı

• Bir paket krema

• Bir paket vanilya

KADAYIFLI MUHALLEBİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

KADAYIFLARIN HAZIRLANMASI

• Kadayıfları bir bıçak yardımıyla parçalayın.

• Geniş bir teflon tencerede yarım tereyağını eritin.

• Eriyen tereyağının üzerine parçaladığınız kadayıfları dökerek, karıştırın.

• Karışımın üzerine şekeri ilave ederek karıştırmaya devam edin.

• Kahverengiye dönen kadayıfların üzerine cevizi ilave edin.

• Kısa bir süre daha karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatabilirsiniz.