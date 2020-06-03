Kadayıflı muhallebi tarifi: Muhallebinin süslü hali

En çok tercih edilen sütlü tatlıların başında gelen muhallebinin, kadayıfla süslenerek sunulduğu kadayıflı muhallebi ile sofranızı tatlandırabilirsiniz. Ceviz, antep fıstığı gibi kuruyemişlerle veya mevsim meyveleriyle sunabileceğiniz tatlıyı yapmak sadece yarım saatinizi alacaktır. Şerbetli tatlılardan çok sütlü tatlıları sevenlerin kolay kadayıflı muhallebi tarifini mutlaka denemelerini tavsiye ediyoruz. Bu tarif için orta boy kare borcam kullanabilirsiniz.
• Bir yemek kaşığı tereyağı
• Yarım su bardağı bardağı toz şeker
• Bir su bardağı dövülmüş ceviz
• 500 gram tel kadayıf
Muhallebisi için:
• Bir litre süt
• Yarım çay bardağı elenmiş un
• İki yemek kaşığı elenmiş nişasta
• Bir su bardağı toz şeker
• Bir yumurta sarısı
• Bir paket krema
• Bir paket vanilya
KADAYIFLARIN HAZIRLANMASI
• Kadayıfları bir bıçak yardımıyla parçalayın.
• Geniş bir teflon tencerede yarım tereyağını eritin.
• Eriyen tereyağının üzerine parçaladığınız kadayıfları dökerek, karıştırın.
• Karışımın üzerine şekeri ilave ederek karıştırmaya devam edin.
• Kahverengiye dönen kadayıfların üzerine cevizi ilave edin.
• Kısa bir süre daha karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatabilirsiniz.
YUMUŞACIK MUHALLEBİ YAPILIŞI
• Bir litre sütü derin bir tencereye dökün.
• Tencereye toz şekeri, unu, nişastayı ve yumurta sarısını ilave edin. Soğuk haliyle biraz karıştırdıktan sonra tencereyi ocağa alabilirsiniz.
• Muhallebi kıvamını alana kadar, aynı yönde durmadan karıştırın.
• Kıvamına gelen muhallebiyi ocaktan alın ve 10 dakika dinlendirin.
• 10 dakika sonra muhallebinin içine 1 paket kremayı ve 1 paket vanilyayı ekleyin. Bir mikser yardımıyla pürüzsüz kıvama gelene kadar karıştırın.
• Servis etmek istediğiniz kase veya kupların tabanına, şeker ve cevizle kavrulmuş kadayıfların bir kısmını yayın.
• Kadayıfların üzerine muhallebiyi dökün.
• En üste ise kalan kadayıfları serpin.
• Oda ısısında sıcağı geçen tatlıyı buzdolabına kaldırın.
• Servis etmeden önce 4-5 saat buzdolabında dinlendirin.
• Daha pratik olması için marketlerde satılan hazır kavrulmuş kadayıfları kullanabilirsiniz.
• Krema yerine toz krem şanti de kullanabilirsiniz.
• Kadayıfları kolay parçalamak için kullanmadan önce 2 saat kadar dondurucuda bekletebilirsiniz.
• Yumurtaya karşı hassasiyetiniz varsa, muhallebinin içine yumurta sarısı eklemeden de karışımı yapabilirsiniz.
Kadayıflı muhallebi tarifinize yapacağınız ufak dokunuşlarla, sevilen sütlü tatlıyı çeşitlendirebilirsiniz. Malzemeleri yuvarlayarak kadayıflı muhallebi topları elde edebilirsiniz. Aynı malzemelerle kadayıflı muhallebi sarması yapabilirsiniz.
Kadayıflı muhallebiyi dilerseniz meyve parçacıkları, Antep fıstığı veya Hindistan cevizi ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Daha kolay ve şık bir sunum için porsiyonluk kuplarda servis edebilirsiniz.
Servis tercihinizi kuptan yana kullanmayacaksanız, borcamda dilimleyerek servis edebilirsiniz.
Ortalama bir porsiyon kadayıflı muhallebi 480 kaloridir.
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