MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kader Bağları'nın Kerem'i Serkan Çayoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Serkan Çayoğlu'nun rol aldığı yapımlar

Kader Bağları'nın Kerem'i Serkan Çayoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Serkan Çayoğlu'nun rol aldığı yapımlar

30.09.2023 15:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kader Bağları'nda Kerem karakterini canlandıran Serkan Çayoğlu dizinin başrol oyuncusunu canlandırıyor. Yapımcılığını Süreç Film üstlendiği Kader Bağları dizisi, 30 Eylül Cumartesi akşamı FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Dizide Ayça Ayşin Turan, Sevda karakterine, Serkan Çayoğlu ise Kerem karakterine hayat veriyor. Peki, Kader Bağları'nın Kerem'i Serkan Çayoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Serkan Çayoğlu, Kader Bağları'nda Kerem rolünü canlandırıyor. Başrollerinde ünlü oyuncular Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı dizi bugün ilk bölümüyle yayın hayatına başlayacak. Kader Bağları dizisinde rol alan Serkan Çayoğlu hakkında merak edilen sorular araştırılmaya başlandı. İşte Serkan Çayoğlu'nun hayatı ve rol aldığı yapımlar...

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Serkan Çayoğlu, 31 Mayıs 1987 tarihinde dünyaya geldi. Eğitimini Almanya'da Erlangen Üniversitesi’nin Ekonomi Bölümünde tamamladı. Önceleri modellik yapmayı düşünen Serkan Çayoğlu, bir süre sonra oyunculuğa yöneldi ve Ümit Çırak ve Dolunay Soysert gibi isimlerden profesyonel oyunculuk eğitimi aldı. İlk olarak, 2012 yılında Kuzey Güney dizisinin sezon finalinde Merve Boluğur’un İtalya’dan gelen arkadaşı Rafael'i canlandırdı ve sonrasında Zeytin Tepesi’nde rol aldı.

379063723_688607526658719_5775850577752882415_n

Hande Yener’in “Ya Ya Ya” klibinde de oynadı. 2014 yılında başrollerini Özge Gürel ile paylaştığı Kiraz Mevsimi dizisinde "Ayaz Dinçer" rolünü canlandırdı.[1] Dizi, 2015 yılında final yaptı. 2016 yılında sevgilisi Özge Gürel ile birlikte İtalya'da Verissimo, ardından tek başına İtalya'nın reytingi yüksek programlarından C'è posta per te'ye katıldı. Oyuncu, daha sonra Hayatımın Aşkı dizisinde "Demir Cerrahoğlu" karakteriyle kamera karşısına geçti. 2018 yılında Star TV'de yayımlanan Börü dizisinde başrol oyuncusu olarak Kaya rolünde yer aldı. 2019 yılında Halka dizisinde "Cihangir Tepeli" karakterini canlandırdı. 2020 yılında Kanal D'de yayımlanan Yeni Hayat dizisinde başrol oyuncusu olarak Adem rolünde oynadı. Son olarak, 2021-2022 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru dizisinde başrol olarak Bereli/Ankaralı/Ali İhsan Cenkeri rolünde oynamıştır.

kader bağları2

KADER BAĞLARI KONUSU

Yolları bir üzüm bağında kesişen iki gencin tutkulu, delidolu sevdalarının öyküsünü; iki ayrı dünyanın insanı Sevda (Ayça Ayşin Turan) ve Kerem’in (Serkan Çayoğlu) aşk ve mücadele sınavını konu alıyor.

kader bağları3

KADER BAĞLARI OYUNCULARI

Kader Bağları oyuncuları arasında, Ayça Ayşin Turan (Sevda), Serkan Çayoğlu (Kerem), Mehmet Aykaç (Savaş), Nazlı Bulum (Aliye), Zeynep Köse (Fevziye), Arzu Gamze Kılınç (Nüzhet), Sanem Babi (Rana), Betül Çobanoğlu (Perihan), Aslı İçözü (Dilber), Alptekin Serdengeçti (Vedat), Tolga İskit (Selim), Betül Çobanoğlu (Perihan), Yusuf Akgün (Halil) gibi isimler yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kombininin fiyatı dudak uçuklattı! Güzelliğiyle büyülediKombininin fiyatı dudak uçuklattı! Güzelliğiyle büyüledi
Kuzeni Survivor’ın yıldızı çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldıKuzeni Survivor’ın yıldızı çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı
Yeni projesi ile anlaştı! Rol arkadaşları belli oldu Yeni projesi ile anlaştı! Rol arkadaşları belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Ayça Ayşin Turan Serkan Çayoğlu erkan ünlü oyuncu yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.