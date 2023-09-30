Kader Bağları'nın Kerem'i Serkan Çayoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Serkan Çayoğlu'nun rol aldığı yapımlar

Serkan Çayoğlu, Kader Bağları'nda Kerem rolünü canlandırıyor. Başrollerinde ünlü oyuncular Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı dizi bugün ilk bölümüyle yayın hayatına başlayacak. Kader Bağları dizisinde rol alan Serkan Çayoğlu hakkında merak edilen sorular araştırılmaya başlandı. İşte Serkan Çayoğlu'nun hayatı ve rol aldığı yapımlar...

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Serkan Çayoğlu, 31 Mayıs 1987 tarihinde dünyaya geldi. Eğitimini Almanya'da Erlangen Üniversitesi’nin Ekonomi Bölümünde tamamladı. Önceleri modellik yapmayı düşünen Serkan Çayoğlu, bir süre sonra oyunculuğa yöneldi ve Ümit Çırak ve Dolunay Soysert gibi isimlerden profesyonel oyunculuk eğitimi aldı. İlk olarak, 2012 yılında Kuzey Güney dizisinin sezon finalinde Merve Boluğur’un İtalya’dan gelen arkadaşı Rafael'i canlandırdı ve sonrasında Zeytin Tepesi’nde rol aldı.

Hande Yener’in “Ya Ya Ya” klibinde de oynadı. 2014 yılında başrollerini Özge Gürel ile paylaştığı Kiraz Mevsimi dizisinde "Ayaz Dinçer" rolünü canlandırdı.[1] Dizi, 2015 yılında final yaptı. 2016 yılında sevgilisi Özge Gürel ile birlikte İtalya'da Verissimo, ardından tek başına İtalya'nın reytingi yüksek programlarından C'è posta per te'ye katıldı. Oyuncu, daha sonra Hayatımın Aşkı dizisinde "Demir Cerrahoğlu" karakteriyle kamera karşısına geçti. 2018 yılında Star TV'de yayımlanan Börü dizisinde başrol oyuncusu olarak Kaya rolünde yer aldı. 2019 yılında Halka dizisinde "Cihangir Tepeli" karakterini canlandırdı. 2020 yılında Kanal D'de yayımlanan Yeni Hayat dizisinde başrol oyuncusu olarak Adem rolünde oynadı. Son olarak, 2021-2022 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru dizisinde başrol olarak Bereli/Ankaralı/Ali İhsan Cenkeri rolünde oynamıştır.

KADER BAĞLARI KONUSU

Yolları bir üzüm bağında kesişen iki gencin tutkulu, delidolu sevdalarının öyküsünü; iki ayrı dünyanın insanı Sevda (Ayça Ayşin Turan) ve Kerem’in (Serkan Çayoğlu) aşk ve mücadele sınavını konu alıyor.

KADER BAĞLARI OYUNCULARI

Kader Bağları oyuncuları arasında, Ayça Ayşin Turan (Sevda), Serkan Çayoğlu (Kerem), Mehmet Aykaç (Savaş), Nazlı Bulum (Aliye), Zeynep Köse (Fevziye), Arzu Gamze Kılınç (Nüzhet), Sanem Babi (Rana), Betül Çobanoğlu (Perihan), Aslı İçözü (Dilber), Alptekin Serdengeçti (Vedat), Tolga İskit (Selim), Betül Çobanoğlu (Perihan), Yusuf Akgün (Halil) gibi isimler yer alıyor.



