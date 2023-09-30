KADER BAĞLARI OYUNCULARI VE KONUSU! Kader Bağları konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Kader Bağları konusu ve oyuncuları gibi detaylar merak edildi. Başrollerinde ünlü oyuncular Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı dizi bugün ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yönetmen koltuğunda Benal Tairi'nin oturduğu dizi dram türünü ele alıyor. Kader Bağları dizisine dair merak edilenler haberimizde.

KADER BAĞLARI KONUSU

Yolları bir üzüm bağında kesişen iki gencin tutkulu, delidolu sevdalarının öyküsünü; iki ayrı dünyanın insanı Sevda (Ayça Ayşin Turan) ve Kerem’in (Serkan Çayoğlu) aşk ve mücadele sınavını konu alıyor.

KADER BAĞLARI OYUNCULARI

Kader Bağları oyuncuları arasında, Ayça Ayşin Turan (Sevda), Serkan Çayoğlu (Kerem), Mehmet Aykaç (Savaş), Nazlı Bulum (Aliye), Zeynep Köse (Fevziye), Arzu Gamze Kılınç (Nüzhet), Sanem Babi (Rana), Betül Çobanoğlu (Perihan), Aslı İçözü (Dilber), Alptekin Serdengeçti (Vedat), Tolga İskit (Selim), Betül Çobanoğlu (Perihan), Yusuf Akgün (Halil) gibi isimler yer alıyor.



