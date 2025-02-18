Kader maçı! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hakemi açıklandı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray, 20 Şubat Perşembe günü sahasında AZ Alkmaar’ı ağırlayacak.
Sarı-kırmızılıların maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor’un yardımcılıklarını ise yine aynı federasyondan Gary Beswick ve lan Hussin üstlenecek. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olmuştu.
İlk maçı evinde 3-0 kazanan ve avantajı eline alan sarı-lacivertlilerin maçında ise İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer’in yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Stephane De Almedia ve Jonas Erni üstlenecek. Belçika’da oynanacak maç saat TSİ 23.00’te başlayacak.
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