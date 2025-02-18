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Kader maçı! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hakemi açıklandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.02.2025 16:25
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İSTANBUL, (DHA)- UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray - AZ Alkmaar ile Anderlecht- Fenerbahçe karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45’te evinde Hollanda ekibi AZ Alkmaar’ı konuk edecek Galatasaray’ın maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Sarı-lacivertlilerin aynı gün saat TSİ 23.00’te deplasmanda Anderlecht ile oynayacağı maçı ise İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek.

Kader maçı! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hakemi açıklandı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray, 20 Şubat Perşembe günü sahasında AZ Alkmaar’ı ağırlayacak.

ANTHONY TAYLOR DÜDÜK ÇALACAK

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Sarı-kırmızılıların maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor’un yardımcılıklarını ise yine aynı federasyondan Gary Beswick ve lan Hussin üstlenecek. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olmuştu.

FENERBAHÇE MAÇINA İSVİÇRELİ HAKEM

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İlk maçı evinde 3-0 kazanan ve avantajı eline alan sarı-lacivertlilerin maçında ise İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer’in yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Stephane De Almedia ve Jonas Erni üstlenecek. Belçika’da oynanacak maç saat TSİ 23.00’te başlayacak.

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Hakem fenerbahçe galatasaray
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
GS % 99,9 elenir, FB ise % 100 eler.
iKİSİDE BİZE KARŞI ÖNYARGILI.GS NİN İŞİ DAHA DA ZORLAŞTI.
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