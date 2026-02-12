SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Kaderin bir oyunu! Fenerbahçe'nin rakibine tanıdık hoca: Vitor Pereira

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak olan İngiliz ekibi Nottingham Forest'ta kriz patlak verdi. İngiliz ekibi, arka arkaya gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Sean Dyche ile yollarını ayırırken, yerine ise daha önce Fenerbahçe'de çalışmış bir ismi getirdi. İşte o isim...

Kaderin bir oyunu! Fenerbahçe'nin rakibine tanıdık hoca: Vitor Pereira
Burak Kavuncu

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin Play-Off turunda Nottingham Forest ile eşleşirken, İngiliz ekibinde alınan kötü sonuçlar teknik direktör değişikliğine sebep oldu. Dyche'ın 114 gün çalıştığı Forest, yeni ismi açıkladığında bir sezonda dört teknik direktörle çalışan ilk Premier Lig takımı olacak.

AYRILIKTAN HEMEN ÖNCE KONUŞMUŞTU! "BU ONUN KARARI..."

Kaderin bir oyunu! Fenerbahçe nin rakibine tanıdık hoca: Vitor Pereira 1

54 yaşındaki teknik direktör, son hafta Wolverhamton maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Kulüp sahibi [Evangelos Marinakis] bana karşı hiç şüphesiz adil davrandı. Duruma adil davrandı. Kulüp sahibi bir değişiklik yapmak istiyorsa, bu onun kararıdır ve futbol artık böyle, gerçek bu.

Demek istediğim, sahipler sahibedir. Sizi hazırlamazlar, sadece olur ve olur, eğer işler böyle yürürse. Ben gerçekçiyim. Son birkaç maçtan bu yana buradaki gürültünün önemli ölçüde değiştiğini anlıyorum. Bu kadar kötü bir performans olmadığı için hayal kırıklığına uğradım. Ama futbolun modern hali hala bu. Talep yüksek. Bu, muhtemelen son iki yılda büyük ölçüde değişti. Talep gittikçe artıyor ve artıyor." demişti.

İNGİLTERE'DE BİR İLKİ YAŞAYACAK!

Kaderin bir oyunu! Fenerbahçe nin rakibine tanıdık hoca: Vitor Pereira 2

Ligde küme düşme hattının 3 puan üzerinde 17. sırada yer alan Nottingham ekibi, bu değişiklikle İngiltere Premier Lig tarihine geçti. Sezon başında göreve gelen ancak beklenen etkiyi yaratamayan Sean Dyche'ın Nottingham Forest macerası sadece 114 gün sürdü.

Nottingham Forest'da bu sezon 3. haftada görevine son verilen Nuno Espirito Santo'nun yerine gelen Ange Postecoglou, görevde sadece 39 gün kalabilmişti. Dyche'ın 114 gün çalıştığı Forest, yeni ismi açıkladığında bir sezonda dört teknik direktörle çalışan ilk Premier Lig takımı olacak.

YENİ İSİM AÇIKLANIYOR! VITOR PEREIRA...

Kaderin bir oyunu! Fenerbahçe nin rakibine tanıdık hoca: Vitor Pereira 3

Matteo Moretto'nun haberine göre; Vitor Pereira, Nottingham Forest'ın yeni teknik direktörü oldu. Vitor Pereira'nın ilk resmi maçı Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı olacak.

Öte yandan bu olay gerçekleşirse Portekizli teknilk adam ilk maçına Fenerbahçe deplasmanında çıkacak. Pereira, 19 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turu ilk karşılaşması ile yıllar sonra Kadıköy'e dönebilir.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih Terim'den sonra sıra Yılmaz Vural'da mı? Görüşmeyi doğruladıFatih Terim'den sonra sıra Yılmaz Vural'da mı? Görüşmeyi doğruladı
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdüTrabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Vitor Pereira fenerbahçe Nottingham Forest
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor

81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

Merkez Bankası Başkanı duyurdu, 2026 enflasyon tahmini değişti

Merkez Bankası Başkanı duyurdu, 2026 enflasyon tahmini değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.