Kaderin bir oyunu! Fenerbahçe'nin rakibine tanıdık hoca: Vitor Pereira

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin Play-Off turunda Nottingham Forest ile eşleşirken, İngiliz ekibinde alınan kötü sonuçlar teknik direktör değişikliğine sebep oldu. Dyche'ın 114 gün çalıştığı Forest, yeni ismi açıkladığında bir sezonda dört teknik direktörle çalışan ilk Premier Lig takımı olacak.

AYRILIKTAN HEMEN ÖNCE KONUŞMUŞTU! "BU ONUN KARARI..."

54 yaşındaki teknik direktör, son hafta Wolverhamton maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Kulüp sahibi [Evangelos Marinakis] bana karşı hiç şüphesiz adil davrandı. Duruma adil davrandı. Kulüp sahibi bir değişiklik yapmak istiyorsa, bu onun kararıdır ve futbol artık böyle, gerçek bu.

Demek istediğim, sahipler sahibedir. Sizi hazırlamazlar, sadece olur ve olur, eğer işler böyle yürürse. Ben gerçekçiyim. Son birkaç maçtan bu yana buradaki gürültünün önemli ölçüde değiştiğini anlıyorum. Bu kadar kötü bir performans olmadığı için hayal kırıklığına uğradım. Ama futbolun modern hali hala bu. Talep yüksek. Bu, muhtemelen son iki yılda büyük ölçüde değişti. Talep gittikçe artıyor ve artıyor." demişti.

İNGİLTERE'DE BİR İLKİ YAŞAYACAK!

Ligde küme düşme hattının 3 puan üzerinde 17. sırada yer alan Nottingham ekibi, bu değişiklikle İngiltere Premier Lig tarihine geçti. Sezon başında göreve gelen ancak beklenen etkiyi yaratamayan Sean Dyche'ın Nottingham Forest macerası sadece 114 gün sürdü.

Nottingham Forest'da bu sezon 3. haftada görevine son verilen Nuno Espirito Santo'nun yerine gelen Ange Postecoglou, görevde sadece 39 gün kalabilmişti. Dyche'ın 114 gün çalıştığı Forest, yeni ismi açıkladığında bir sezonda dört teknik direktörle çalışan ilk Premier Lig takımı olacak.

YENİ İSİM AÇIKLANIYOR! VITOR PEREIRA...

Matteo Moretto'nun haberine göre; Vitor Pereira, Nottingham Forest'ın yeni teknik direktörü oldu. Vitor Pereira'nın ilk resmi maçı Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı olacak.

Öte yandan bu olay gerçekleşirse Portekizli teknilk adam ilk maçına Fenerbahçe deplasmanında çıkacak. Pereira, 19 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turu ilk karşılaşması ile yıllar sonra Kadıköy'e dönebilir.