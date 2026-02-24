Kadıköy 90+11'de yıkıldı, Florya'dan anında mesaj geldi! Yunus Akgün ve Abdülkerim'den Fenerbahçe'ye olay 'liderlik' göndermesi!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında zirve yarışını derinden sarsan bir gece yaşandı. Lider Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanında 2-0 mağlup olarak yara aldığı haftada, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkan Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa karşısında adeta hüsrana uğradı.

KADIKÖY'DE KABUS GİBİ GECE: 2 SAKATLIK, 90+11'DE GELEN YIKIM!

Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede Sarı-Lacivertliler, savunmanın bel kemikleri Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde'nin sakatlanarak oyundan çıkmasıyla büyük bir şok yaşadı. Üstüne üstlük, uzatma dakikalarında 90+11. dakikada yenen şok golle maç 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 53'e yükseltse de, ezeli rakibi Galatasaray ile puanları eşitleme ve psikolojik üstünlüğü ele geçirme fırsatını elinin tersiyle itti. Kasımpaşa ise bu altın değerindeki 1 puanla puanını 20'ye çıkardı.

FLORYA'DAN KADIKÖY'E ANINDA GÖNDERME!

Fenerbahçe'nin sahadan boynu bükük ayrıldığı maçın bitiş düdüğünün hemen ardından, gözler Galatasaray cephesine çevrildi. Sarı-Kırmızılı takımın milli yıldızları Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı, sosyal medya hesaplarından sıcağı sıcağına yaptıkları paylaşımlarla ezeli rakiplerini tiye aldı.

İki yıldızın hesaplarından art arda gelen fotoğraflı paylaşımlar, Galatasaray taraftarları tarafından "liderlik göndermesi" olarak yorumlandı ve sosyal medyada binlerce kez paylaşılarak viral oldu.

YUNUS AKGÜN'DEN CAMİAYA: "KONSANTRASYON!"

Fenerbahçe'ye yapılan göndermenin yanı sıra, Yunus Akgün'den Sarı-Kırmızılı taraftarları ateşleyecek bir mesaj da geldi. Yıldız futbolcu, yaptığı paylaşıma efsanevi "Konsantrasyon" notunu düşerek, Konyaspor mağlubiyetini unutup şampiyonluk yolunda kenetlenme çağrısında bulundu.