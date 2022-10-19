YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kadıköy Belediyesi işçilerinden Genel-İş Sendikasına "disiplin" tepkisi

Kadıköy Belediyesi işçilerinden Genel-İş Sendikasına "disiplin" tepkisi

19.10.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy Belediyesi işçilerinden Genel-İş Sendikasına "disiplin" tepkisi

Kadıköy Belediyesi işçilerinden Genel-İş Sendikasına "disiplin" tepkisi

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Belediyesinde çalışan bir grup işçi, DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler Sendikasının (Genel-İş) seçimle göreve gelmiş işçi temsilcilerinin "WhatsApp" mesajıyla görevden alınarak disiplin kuruluna çağrıldığını öne sürerek bu durumu protesto etti.

DİSK Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şubesi önünde bir araya gelen işçiler adına basın açıklamasını okuyan sendikanın Kadıköy Belediyesinin iş yeri temsilcisi Cemal Sevdasız, sendikanın, işçileri disiplinle terbiye etmeye çalıştığını savundu.

İşçinin taleplerini dile getirdikleri için sendika bürokrasisi ile çatışmak zorunda kaldıklarını aktaran Sevdasız, "Bu talepler, onların çıkarlarına ters düştüğü için bizi yargılamak istiyorlar, ifadeye çağırıyorlar. Yargılanacak olan bizler değiliz. Bizler sadece işçinin taleplerini dile getirdik. Biz bu talepleri dile getirirken sendikamızın, tüzüğünü gözeterek yaptık." diye konuştu.

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından DİSK Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şubesine girdi.

Kadıköy Belediyesi işçilerinden Genel-İş Sendikasına

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
The Future Healthcare İstanbul 2022 Uluslararası Konferansı başladıThe Future Healthcare İstanbul 2022 Uluslararası Konferansı başladı
Diyarbakır'a 7 ülkeden gelen 34 iş insanı OSB'deki yatırım fırsatlarını incelediDiyarbakır'a 7 ülkeden gelen 34 iş insanı OSB'deki yatırım fırsatlarını inceledi
Kahramanmaraş'ta karı koca evlerinde ölü bulunduKahramanmaraş'ta karı koca evlerinde ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
İşçi Kadıköy Belediyesi disk

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Ekim Çarşamba

İmsak
05:48
Sabah
07:13
Öğle
12:54
İkindi
15:55
Akşam
18:26
Yatsı
19:45
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Av için çıktıkları yolda kendileri av oldu! Bozayı saldırınca...

Av için çıktıkları yolda kendileri av oldu! Bozayı saldırınca...

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.