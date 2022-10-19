Kadıköy Belediyesi işçilerinden Genel-İş Sendikasına "disiplin" tepkisi

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Belediyesinde çalışan bir grup işçi, DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler Sendikasının (Genel-İş) seçimle göreve gelmiş işçi temsilcilerinin "WhatsApp" mesajıyla görevden alınarak disiplin kuruluna çağrıldığını öne sürerek bu durumu protesto etti.

DİSK Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şubesi önünde bir araya gelen işçiler adına basın açıklamasını okuyan sendikanın Kadıköy Belediyesinin iş yeri temsilcisi Cemal Sevdasız, sendikanın, işçileri disiplinle terbiye etmeye çalıştığını savundu.

İşçinin taleplerini dile getirdikleri için sendika bürokrasisi ile çatışmak zorunda kaldıklarını aktaran Sevdasız, "Bu talepler, onların çıkarlarına ters düştüğü için bizi yargılamak istiyorlar, ifadeye çağırıyorlar. Yargılanacak olan bizler değiliz. Bizler sadece işçinin taleplerini dile getirdik. Biz bu talepleri dile getirirken sendikamızın, tüzüğünü gözeterek yaptık." diye konuştu.

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından DİSK Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şubesine girdi.



