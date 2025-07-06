'Kadıköy Boğası' kaybetti! Başkan Ali Koç sponsorluğundaki boğa Artvin’de düzenlenen festivalde mağlup oldu...

Artvin'de düzenlenen 44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali'nin ikinci günü boğa güreşleriyle devam etti. Deste ve ayak kategorilerinde 14 boğa arenaya çıkarken, şampiyonlar ödüllerini aldı.

‘KADIKÖY BOĞASI’ KAYBETTİ!

Başkan Ali Koç’un bütün yıl masraflarını karşılayarak Artvin’e gönderdiği iddia edilen ‘Kadıköy Boğası’ Fenerbahçe marşı ile alana giriş yaptı. Güreşin ardından ‘Kadıköy Boğası’ rakibine mağlup oldu ve elendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler kısa sürede gündem oldu.

‘‘KADIKÖY BOĞASINI İSTANBUL'A GETİRMEK İSTİYORUM’’

Artvin'in Sarıbudak köyünde yaşayan Ulaş Gülseçkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Küçük yaştan beri boğacılıkla uğraşıyorum. Aynı zamanda iyi bir Fenerbahçe taraftarıyım. Bir çok boğam Artvin'de derece elde etti. ‘Kadıköy Boğası" ismini taktığım boğamla bu sene Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu görmek istiyoruz. Başkanımız Ali Koç'u çok seviyoruz. Eğer oda kabul ederce canlı Kadıköy boğasını İstanbul'a getirmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.