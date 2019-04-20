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Kadıköy'de bir kafade şok görüntüler!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 20.04.2019 09:37 | Son Güncelleme

Kadıköy’de bir kafede, bir şahıs masanın üzerinde duran laptopu alarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi’nde bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş kafede laptopu ile bir süre vakit geçirdikten sonra laptopunu masada bırakarak dışarı çıktı. Vatandaşın dışarı çıkmasını fırsat bilen bir şahıs ise masa üzerinde duran laptopu alarak hızla kafeden çıktı.

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GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Şahsın masa üzerinde duran laptopu alarak kayıplara karışması kafenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahıs gözüne kestirdiği laptopu almak için ayağa kalkıyor o sırada çantasını sırtına takma bahanesi ile çevreyi kolaçan ediyor, çevrenin sakin olduğunu fark eden şüpheli şahıs masa üzerinde duran laptopu aldığı gibi kafenin çıkış kapısına doğru yöneliyor. Sağına soluna bile bakmadan dışarı çıkan şahıs kayıplara karıştı.

Polis ekipleri şüpheliyi bulmak üzere çalışma başlattı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
kadıköy Laptop bilgisayar hırsızlık

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