Kadıköy'de Daniel Pancu sürprizi

Sosyal medyada örgütlenen siyah-beyazlılar, maça 3 bin adet Pancu fotoğrafıyla gideceklerini bildirdiler. Pancu, 'Kadıköy Panteri' olarak anılıyor.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 2004/05 sezonunda Kadıköy'de oynanan karşılaşma Türk futbol tarihine geçti. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 17 Nisan 2005'te oynanan maç, adeta gol düellosu şeklinde geçerken, Beşiktaş'ın Rumen futbolcusu Daniel Pancu'nun kaleye geçmesi adeta maça damgasını vurdu.

Karşılaşma 3-2 Beşiktaş'ın lehine devam ederken, 81. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı ve siyah beyazlı takımda kaleci Cordoba kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Üç oyuncu değiştirme hakkı dolan Beşiktaş'ta kaleye Rumen futbolcu Pancu geçti. Alex, 82. dakikada kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak durumu 3-3'e getirdi.

Derbiye 10 kişi devam eden Beşiktaş'a karşı taraftarının da desteği ile ataklarını ataklarını arttıran Fenerbahçe, Pancu'yu geçmeyi başaramadı. Beşiktaş maçın uzatmalarında bulduğu golle 4-3 öne geçen Beşiktaş, unutulmaz bir derbi zaferi elde etti.

Maçı 4-3 kazanan Beşiktaş, daha sonra bu maçın anısına hatıra tişörtleri yaptırırken, Pancu'nun lakabı da ''Kadıköy Panteri'' oldu. (MİLLİYET)

