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  4. Kadıköy'de gergin anlar! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, maçın bitimiyle rakiple koridorları inleten sürtüşme yaşadı

Kadıköy'de gergin anlar! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, maçın bitimiyle rakiple koridorları inleten sürtüşme yaşadı

26.04.2021 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti, sahadaki centilmenlik maç sonuna yansımadı ve ortalık karıştı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasına giden iki takım arasında gergin anlar yaşandı. Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, Kasımpaşa kulübesiyle tartışmaya başladı, soyunma odasına doğru hareket edilirken gerilim büyüdü, iki kulübün antrenörleri güçlükle araya girdi.

Kadıköy'de gergin anlar! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, maçın bitimiyle rakiple koridorları inleten sürtüşme yaşadı

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü. Maç sonrasında iki takım da soyunma odasına giderken gergin anlar yaşandı.

AYDINUS'A TEPKİ SONRASI

Fanatik'te yer alan habere göre, maçın son anlarına doğru Kasımpaşa kulübesinden bir pozisyonda Fırat Aydınus'a tepki gösterildi. Fenerbahçe kulübesinde Volkan Demirel de Kasımpaşa'nın itirazına tepki gösterdi. İki kulübe arasında kısa süreli diyalog yaşandı.

KARŞILIKLI ATIŞMALAR

Maçın bitiş düdüğü sonrasında bu tartışma tünele doğru giderken devam etti. Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, Kasımpaşa cephesiyle karşılıklı atışmaları sürdürdü. Burada gerginlik bir hayli yüksekti, olay fiziksel bir boyuta taşınacaktı. Ancak Fenerbahçeli ve Kasımpaşalı antrenörlerin araya girmesiyle olay yatıştı.

"KENDİMİ TUTMAM GEREKİYOR"

Teknik Direktör Emre Belözoğlu, bu olayla ilgili şunları söyledi: Fenerbahçe'nin direktörü olarak, bizlerin bu şekilde sataşmalara maruz kalmaması gerekiyor. Hele rakip takımdaki bir kişinin benim kulübüme böyle konuşmaması gerekiyor. Bana bir sataşma oldu. Benim de kendimi tutmam gerekiyor. Bu benim istemediğim bir şey.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Kasımpaşa Emre Belözoğlu
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
basladi yine cirkeflige emre ve volkan
sen doğrusu yoldasın emre bizim istediğiniz tam da sizin gibi yürekli savunucular.saha içinde iyi futbol u saha dışında da yüreği ile savaşan yiğitleri istiyoruz
şaşırmadım

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