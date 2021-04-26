Kadıköy'de gergin anlar! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, maçın bitimiyle rakiple koridorları inleten sürtüşme yaşadı

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü. Maç sonrasında iki takım da soyunma odasına giderken gergin anlar yaşandı.

AYDINUS'A TEPKİ SONRASI

Fanatik'te yer alan habere göre, maçın son anlarına doğru Kasımpaşa kulübesinden bir pozisyonda Fırat Aydınus'a tepki gösterildi. Fenerbahçe kulübesinde Volkan Demirel de Kasımpaşa'nın itirazına tepki gösterdi. İki kulübe arasında kısa süreli diyalog yaşandı.

KARŞILIKLI ATIŞMALAR

Maçın bitiş düdüğü sonrasında bu tartışma tünele doğru giderken devam etti. Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, Kasımpaşa cephesiyle karşılıklı atışmaları sürdürdü. Burada gerginlik bir hayli yüksekti, olay fiziksel bir boyuta taşınacaktı. Ancak Fenerbahçeli ve Kasımpaşalı antrenörlerin araya girmesiyle olay yatıştı.

"KENDİMİ TUTMAM GEREKİYOR"

Teknik Direktör Emre Belözoğlu, bu olayla ilgili şunları söyledi: Fenerbahçe'nin direktörü olarak, bizlerin bu şekilde sataşmalara maruz kalmaması gerekiyor. Hele rakip takımdaki bir kişinin benim kulübüme böyle konuşmaması gerekiyor. Bana bir sataşma oldu. Benim de kendimi tutmam gerekiyor. Bu benim istemediğim bir şey.



