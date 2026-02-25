Mynet Trend

YAZARLAR

Kerim Kökden

Yazarın Diğer Yazıları
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Köşe Yazıları

KADIKÖY'DE HÜSRAN GECESİ!

Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdi güzelce bir hayal edelim. Fenerbahçe taraftarıyım ve pazartesi gününün o yorucu iş temposunun başlangıcı ile bitişi arasında beni tekmotive eden şey akşamki maç. Tüm gün onun heyecanıyla yanıp tutuşuyorum. Neden ? Çünkü zirve ortağım Galatasaray Konya'da puan bırakmış. Yeter mi yetmez!

Kerim Kökden

KADIKÖY DE HÜSRAN GECESİ! 1

Benim fikstürüm rakibime oranla KAĞIT ÜSTÜNDE çok daha kolay. O da yetmez! Ben neredeyse Avrupa'dan elendim ama rakibim büyük oranda devam ediyor. Yani yorgunluğum da çok olmayacak aslında. Kısacası her ihtimal beni gösteriyor. Nefis, tam aranılan ortam. Akşama 3 puanı indirdim mi puanı eşitler hatta Rams Park'a önde bile gelebilirim...

Ama burası Fenerbahçe! Kendi taraftarına güzel hayaller kurdurtması bile kısa sürüyor. Tüm hevesi kursaklarda bırakıyor. İşte bu havada geçen bir 90 dakika. Ama iş 95 de değişti diyeceksiniz... Evet ama bu sefer sevinç daha da kısa sürdü. Sadece 6 dakika! 90+11'de facia ötesi bir an...

MAKUS TALİH!

KADIKÖY DE HÜSRAN GECESİ! 2

Bu artık makus bir kader mi, beceriksizlik mi, stres yönetememe mi bilmiyorum da en nihayetinde işler bir türlü olmuyor. Hatırlıyorum da 22-23 dönemi İstanbulspor ile 3-3, 23-24 dönemi Sivasspor ile 2-2, 24-25 dönemi Kayserispor ile 3-3 hatta şimdi de Kasımpaşa ile 1-1'lik puan kayıpları. Hepsinin berabere bitmesinin yanında tek ortak yanı var.  Şampiyonluk yolunda tam gaza basılacakken, tökezlenip hata yapılan maçlar...

KİME YAZAR? TEK AMA EN BÜYÜK HATA...

KADIKÖY DE HÜSRAN GECESİ! 3

Transfer döneminin bittiği an da dedim. Şimdi de gönül rahatlığıyla diyorum. Ne Tedesco, ne takım ne de taraftar. Hepsine irili ufaklı paye verilir ama en babası YÖNETİM! Transfer döneminde yetersiz gördüğün 2 forveti gönderip yerine SÜPER forvet alacağım diyerek çıktığın yoldan eli boş dönersen olacağı bu... Bugünkü maçın direkt sebebi forvetsizlik. Kimse kusura bakmasın bu maçta elinde bırak Osimhen, Icardi, Onuachu vs gibi nokta santraforları, iki tık altı Muriqi gibi bir forvetin bile olsa kazanmıştın. Kapalı savunmaları açacak, rakibi yoracak, her delikten çıkabilecek isimler lazımdı. Bu sistem forvet arkasında takıt takır goller atan Talisca'yı bile rezil eder. Nokta santrafor olmak başka, arkadan ekstra golcü olarak gelmek bambaşka. Eminim bundan kendisi de çok rahatsızdır ama maalesef bu sene bitene kadar en önde Talisca olacak. İşte bu da bu yönetimin belki tek ama en büyük hatası olarak tarihe geçecek....

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Yazarlarımız

Nilgün Arabacı

Nilgün Arabacı

Kaybedilen her dakika milyonlarca beyin hücresinin kaybı demek Son yazıları İncele

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.