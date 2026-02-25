Kaybedilen her dakika milyonlarca beyin hücresinin kaybı demek

İnme çoğu zaman aniden gelişir, ancak altında yatan nedenler genellikle yıllar içinde oluşur. Yüksek tansiyon, damar sertliği, diyabet, sigara kullanımı ve yüksek kolesterol, beyin damarlarını zayıflatarak tıkanmaya ya da kanamaya zemin hazırlar. Beyne yeterli oksijen ulaşmadığında ise sinir hücreleri hızla zarar görmeye başlar.

KAYBEDİLEN HER DAKİKA KRİTİK ROL OYNUYOR

İnmenin en önemli belirtileri arasında yüzün bir tarafında kayma, kol veya bacakta ani güçsüzlük, konuşma bozukluğu ve ani denge kaybı yer alıyor.

Bazı kişilerde ani ve şiddetli baş ağrısı da görülebilir. Bu belirtiler ortaya çıktığında zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmak, kalıcı hasarı önlemede kritik rol oynuyor. Çünkü inmede kaybedilen her dakika, milyonlarca beyin hücresinin kaybı anlamına gelir.

BÜYÜK ÖLÇÜDE ÖNLENEBİLİR

İnmenin en sevindirici yönlerinden biri ise büyük ölçüde önlenebilir olmasıdır. Tansiyonu kontrol altında tutmak, sigaradan uzak durmak, düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmek damar sağlığını koruyarak riski önemli ölçüde azaltır. Özellikle düzenli kontroller, henüz belirti vermeyen risklerin erken tespit edilmesini sağlar.

İnme, aniden ortaya çıksa da çoğu zaman önlenebilir bir hastalıktır. Vücudun verdiği sinyalleri ciddiye almakta fayda var.