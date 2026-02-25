Mynet Trend

Nilgün Arabacı

Kaybedilen her dakika milyonlarca beyin hücresinin kaybı demek

Dünya genelinde her yıl 17 milyon kişinin etkilendiği ve 6 milyon kişinin yaşamını yitirdiği inme, Türkiye’de de ciddi bir halk sağlığı sorunu. İnme, beyne giden kan akışının aniden kesilmesiyle ortaya çıkan ve dakikalar içinde kalıcı hasara yol açabilen ciddi bir sağlık sorunudur. Erken müdahale hayat kurtarırken, gecikme kalıcı felç, konuşma kaybı ve hatta ölümle sonuçlanabilir. Bu nedenle belirtileri tanımak ve hızlı hareket etmek büyük önem taşıyor.

Nilgün Arabacı

İnme çoğu zaman aniden gelişir, ancak altında yatan nedenler genellikle yıllar içinde oluşur. Yüksek tansiyon, damar sertliği, diyabet, sigara kullanımı ve yüksek kolesterol, beyin damarlarını zayıflatarak tıkanmaya ya da kanamaya zemin hazırlar. Beyne yeterli oksijen ulaşmadığında ise sinir hücreleri hızla zarar görmeye başlar.

KAYBEDİLEN HER DAKİKA KRİTİK ROL OYNUYOR

İnmenin en önemli belirtileri arasında yüzün bir tarafında kayma, kol veya bacakta ani güçsüzlük, konuşma bozukluğu ve ani denge kaybı yer alıyor.

Kaybedilen her dakika milyonlarca beyin hücresinin kaybı demek 1

Bazı kişilerde ani ve şiddetli baş ağrısı da görülebilir. Bu belirtiler ortaya çıktığında zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmak, kalıcı hasarı önlemede kritik rol oynuyor. Çünkü inmede kaybedilen her dakika, milyonlarca beyin hücresinin kaybı anlamına gelir.

BÜYÜK ÖLÇÜDE ÖNLENEBİLİR

İnmenin en sevindirici yönlerinden biri ise büyük ölçüde önlenebilir olmasıdır. Tansiyonu kontrol altında tutmak, sigaradan uzak durmak, düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmek damar sağlığını koruyarak riski önemli ölçüde azaltır. Özellikle düzenli kontroller, henüz belirti vermeyen risklerin erken tespit edilmesini sağlar.

Kaybedilen her dakika milyonlarca beyin hücresinin kaybı demek 2

İnme, aniden ortaya çıksa da çoğu zaman önlenebilir bir hastalıktır. Vücudun verdiği sinyalleri ciddiye almakta fayda var.

