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Kadıköy'de istenmeyen görüntüler! Galatasaray taraftarına silahla saldırdılar: Kulüpten ilk açıklama

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Begüm Özkaynak

Kadıköy’de Galatasaray forması giyen bir taraftar, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vuruldu. Saldırı anları kameralara yansırken, sarı-kırmızılı kulüpten de ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

Olay, akşam saatlerinde Kadıköy Çiftehavuzlar semtinde meydana geldi. İddiaya göre, üzerinde Galatasaray forması bulunan bir kişi ile başka bir şahıs arasında tartışma çıktı.

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Tartışmanın büyüdüğü olayda şüpheli, tabanca ile taraftarı ayağından vurdu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı şahsa çevredeki vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırı anı kameralara da yansıdı.

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GALATASARAY KULÜBÜ SALDIRIYI KINADI!

Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün Kadıköy ilçesi Çiftehavuzlar semtinde şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlarımıza yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bahsi geçen menfur olayda yaralanan taraftarımıza şifa diliyor, bu tip olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" denildi.

(İHA)

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Kadıköy silahlı saldırı galatasaray taraftar
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