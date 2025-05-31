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Kadıköy'de ortalık karıştı! Taraftardan istifa sesleri... Açılan o pankart apar topar kaldırtıldı, polis ekipleri müdahale etti

Süper Lig'de son hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Mücadelenin henüz ilk dakikalarında yenilen gol sonrası Sarı-Lacivertli taraftarlar istifa tezahüratlarında bulunurken, bir taraftarın açtığı pankart apart topar kaldırtıldı. İşte detaylar...

Kadıköy'de ortalık karıştı! Taraftardan istifa sesleri... Açılan o pankart apar topar kaldırtıldı, polis ekipleri müdahale etti
Berker İşleyen

Süper Lig'in kapanış haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Taraftarlarının ilgisinin oldukça az olan mücadelenin henüz ilk dakikalarında taraftarlar istifa tezahüratlarına başladı.

TARAFTARLARDAN İSTİFA ÇAĞRISI

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Sarı-Lacivertliler'in karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Melih Bostan'ın attığı golle rakibi karşısında geriye düşmesi üzerine taraftarlar tepkilerine daha da yüksek sesle dile getirirken tezahüratlar sırasında Aziz Yıldırım lehine de çağrıda bulunuldu.

O PANKART KALDIRILDI

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Tribünde açılan 'Son of Fenerbahçe' (Fenerbahçe'nin çocuğu) yazılı İsmail Kartal posteri ise güvenlik görevlileri tarafından kaldırdı.

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