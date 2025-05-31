Kadıköy'de ortalık karıştı! Taraftardan istifa sesleri... Açılan o pankart apar topar kaldırtıldı, polis ekipleri müdahale etti

Süper Lig'in kapanış haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Taraftarlarının ilgisinin oldukça az olan mücadelenin henüz ilk dakikalarında taraftarlar istifa tezahüratlarına başladı.

TARAFTARLARDAN İSTİFA ÇAĞRISI

Sarı-Lacivertliler'in karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Melih Bostan'ın attığı golle rakibi karşısında geriye düşmesi üzerine taraftarlar tepkilerine daha da yüksek sesle dile getirirken tezahüratlar sırasında Aziz Yıldırım lehine de çağrıda bulunuldu.

O PANKART KALDIRILDI

Tribünde açılan 'Son of Fenerbahçe' (Fenerbahçe'nin çocuğu) yazılı İsmail Kartal posteri ise güvenlik görevlileri tarafından kaldırdı.