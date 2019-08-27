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Kadıköy'de yaşlı adam 3 metreden düştü!

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 27.08.2019 09:04 | Son Güncelleme

İstanbul Kadıköy'de bir binanın arka bahçesine 3 metreden düşen Yusuf Köksal yaralandı. Yararlanan yaşlı adamın yardım çığlıklarını duyan apartman sakinleri polisi aradı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılan yaşlı adam tedavi altına alındı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Rasimpaşa Mahallesi Teyyareci Sami Sokağı'nda yaşandı. Binanın arka bahçesinden yardım çığlıklarına uyanan apartman sakinleri polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DÜŞTÜĞÜ YERDEN KURTARILDI

Ekipler, binanın arka bahçesine yaklaşık 3 metreden düşerek yaralandığı anlaşılan Yusuf Köksal'ı kurtarmak için yanına indi. Sağlık ekipleri ise yaşlı adamı ilk müdahalesinin ardından sedyeye aldı. Köksal, düştüğü yerden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sedye ve merdiven yardımıyla çıkarıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ambulansa alınan Köksal, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA

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