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Kadıköy'deki kiralar sosyal medyanın gündeminde... Hande Doğandemir isyan etti

21.02.2023 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde artan kira fiyatlarına deprem fırsatçılığı da eklendi. Kadıköy'deki evlerin kiraları sosyal medyada gündem oldu. Oyuncu Hande Doğandemir gördüğü fiyatlar karşısında şoke oldu ve isyan etti.

Kadıköy'deki kiralar sosyal medyanın gündeminde... Hande Doğandemir isyan etti

Son bir yılda artan kiralar sık sık gündeme geliyor. Büyük Kahramanmaraş depremi sonrası ise tüm illerde konut fiyatları akılalmaz şekilde yükselmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medyada Kadıköy'deki evlerin kiraları gündem oldu.

Başarılı oyuncu Oyuncu Hande Doğandemir kira fiyatlarının olduğu haritayı paylaşarak şoke olduğunu söyledi.

"AKLIM ALMIYOR?"

Hande Doğandemir yüksek kira fiyatları hakkında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

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"Bu duruma nasıl kimse ses çıkarmıyor nasıl normalleşti aklım almıyor benim. Bu kiraları verebilen var mı gerçekten? Nasıl bu noktaya geldi sonu ne olacak bilmiyorum inanılmaz bir durum kim dur diyecek buna!"

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