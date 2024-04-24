Kadıköy sahilinde 23 Nisan kutlamaları kapsamında sörf gösterisi yapıldı

Atlı ve Aydemir, Caddebostan Sahili'nde takım elbiseleriyle 23 Nisan'a özel bir gösteri gerçekleştirdi. Elektrikli sörf tahtası üzerinde Türk bayrağı ile ilerleyen ikiliyi, sahilde aileleriyle bayramı kutlamak için gelen çocuklar da izledi.

Sörfçü Süleyman Atlı, bu gösteriyi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda farkındalık oluşturmak için yaptıklarını belirterek, "Caddebostan Sahili'nde her zaman yaptığımız sporu, bugüne özel takım elbiselerle yaparak, sahile aileleriyle gelen çocuklara gösteri niteliğinde bir gün yaşatmak istedik." dedi.





