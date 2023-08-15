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Kadıköy'de yayalara yol vermeyen sürücülere ceza kesildi

15.08.2023 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de, yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik dron destekli denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Göztepe Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'ndeki ışıklı kavşak yakınında denetim noktası oluşturdu.

Dron ile yaya geçidinden gidenlere geçiş üstünlüğü vermeyen sürücüler tespit edildi.

Denetimde yayalara yol vermeyen 5 sürücüye 9 bin 895 lira ceza kesildi. Ayrıca her sürücünün ehliyetinden 20 ceza puanı da düşüldü.

Denetimde kucağında köpeği ile araç kullanan bir kadın sürücü dikkati çekti. Sürücü köpeğinin hasta olduğunu, veterinere giderken yaya geçidindeki yayaları fark etmediğini iddia etti.

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