Kadın 29. son bölüm izle: Jülide, Bahar'ın karşısına çıkıyor! (Kadın 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Kadın 30. yeni bölüm fragmanı, dün akşam Fox TV'de heyecanla izlenen Kadın 29. son bölümden sonra yayınlandı. Kadın son bölümde yeni gelişmeler merak uyandırdı. Hatice hanım, Bahar'a ilik aramak için Ece'nin saçı ile DNA testi yaptırmıştı. Fakat bu test sonucu olumsuz çıkınca hayal kırıklığı yaşadı. Ece'nin annesi Bahar hanım ise Hatice Hanım'a şok edici bir bilgi verdi. Hatice, Bahar'ın kardeşinin Ece değil Burcu olduğunu öğrendi. Diğer yandan Enver, telefonu için gittiği Malik'ten öğrendiği bilgi ile hayatının şokunu yaşadı. Bahar'ın telefonunda fotoğrafları almak için gittiği zaman Malik, Sarp'ın yaşadığını, buraya geldiğini ve Şirin'le konuştuğunu söyledi. Kadın 30. yeni bölüm fragmanında ise Sarp'ın annesi Jülide, Bahar'ın karşısına çıkıyor. Kadın yeni bölümde neler olacak? Kadın son bölümde neler oldu?

KADIN 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 29. SON BÖLÜM ÖZETİ

Her ne olursa olsun Bahar’ın ailesinin zarar görmesini istemeyen Alp, Şirin ile konuşmaya gider. Levent ise Şirin’in Alp’e olan tavırlarından ve heyecanından rahatsız olur. Hastalığının ilerlemesi üzerine iyice halsizleşen ve ağrıları artan Bahar, çocuklarının üzülmemesi için de her şeyi yapmaya hazırdır. Alp’in Amerika’ya dönmeyeceğinden emin olan Pırıl, geri dönmeye karar verir.

Kadın son bölüm izle

Jülide’nin eline Alp’in hayatıyla ilgili bir koz geçmesi üzerine de Pırıl cephesinde işler iyice karışacaktır. Bahar’ın bozulan telefonunu tamirciye götüren Enver ise inanamayacağı bir gerçekle yüzleşir...



