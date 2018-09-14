Kadın 33. yeni bölüm 2. fragmanı: Doruk ile Nisan babalarını arıyorlar! (Kadın yeni sezon ne zaman başlıyor?)

Sezonun merakla beklenen dizilerinden Kadın'ın yeni sezon 33. bölümü 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar'ın Kadın dizisi sezon finalinde, Doruk ile Sarp'ın hastanede karşı karşıya geldikleri ve Sarp'ın "Baba" şeklinde seslenmesi ile son bulmuştu. Bu sahne sonrasında neler olacağı merak ediliyordu. Kadın 33. bölüm 2. fragmanında Doruk, "babamı gördüm" diyerek annesinin yanına koşuyor. Hatice ve Şirin'in tedirginlikle izledikleri Doruk, "milyon milyon eminim" diyerek ablası Nisan'ı ikna ediyor. Bahar ise çocuklarını kıramayıp beraber babalarını aramaya çıkıyorlar. Şirin yine yapacağını yapıyor ve Arif'e söylediği sözler ile onu üzmeyi başarıyor. Peki Kadın yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Kadın 33. yeni bölüm 2. fragmanı... KADIN 33. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI KADIN 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI Kadın 33. bölüm fragmanında Sarp'ın Doruk ile karşılaşması sonrası soluğu mezarlıkta aldığı görülüyor. Sarp, çocukların ve Bahar'ın mezarını kazmaya başlıyor. Doruk ile hastanede karşılaşan ve kafası karışan Sarp, iki çocuğu ve karısının mezarını kazarak gerçeği öğrenmek istiyor.

KADIN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR? Kadın dizisi, Fox TV'de 24 Ekim 2017 tarihinde başladı. Salı günleri yayınlanmaya başlayan Kadın dizisi, gününde birinciliği ele geçirdi ve kimseye bırakmadı. Bahar ve iki çocuğunun yalnız başına hayatta kalma mücadelesini ekrana getiren Kadın dizisi, yeni sezonunda izleyiciyi ekrana başına çekecek. Yeni sezon başlama tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yok ama Ekim başlarında dizinin yeni bölümünün yayınlanması bekleniyor. KADIN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU? Enver’in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Bahar büyük bir paniğe kapılır. Sarp ile karşılaşan Hatice ise bütün suçun Sarp’ta olduğunu düşünmektedir. Bahar, Arif’in itirafından sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Arif’in ise Bahar’a olan sevgisi ise her geçen gün daha da artmaktadır. Şirin babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar. Sarp’ı kaybetmekten korkan Pırıl, tüm olanlardan sonra Sarp’ı tekrar Amerika’ya gitmek için ikna etmeye çalışır. Sarp’ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir. Kadın sezon finali son sahnesinde, hastaneye giden Sarp ile Doruk karşı karşıya geliyor. Doruk'un "baba" diye seslenmesini Arif farklı yorumlamıştı.