MAGAZİN

Kadın 33. yeni bölüm 2. fragmanı: Doruk ile Nisan babalarını arıyorlar! (Kadın yeni sezon ne zaman başlıyor?)

DİZİ HABERLERİ  | 14.09.2018 10:14 | Son Güncelleme

Kadın 33. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar'ın Kadın dizisi ilk sezonu, Doruk ile Sarp'ın göz göze geldiği sahne ile final yapmıştı. Kadın yeni bölüm fragmanında Doruk, babasını gördüğünü söyleyerek annesinin yanına koşuyor. Nisan da kardeşini yanına alarak babasını aramaya başlıyor. Arif ise Şirin'in sözleri karşısında şok olmuş ne yapacağını bilemiyor. Peki Kadın yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Kadın 33. bölüm 2. fragmanı...

Kadın 33. yeni bölüm 2. fragmanı: Doruk ile Nisan babalarını arıyorlar! (Kadın yeni sezon ne zaman başlıyor?)

Sezonun merakla beklenen dizilerinden Kadın'ın yeni sezon 33. bölümü 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar'ın Kadın dizisi sezon finalinde, Doruk ile Sarp'ın hastanede karşı karşıya geldikleri ve Sarp'ın "Baba" şeklinde seslenmesi ile son bulmuştu. Bu sahne sonrasında neler olacağı merak ediliyordu. Kadın 33. bölüm 2. fragmanında Doruk, "babamı gördüm" diyerek annesinin yanına koşuyor. Hatice ve Şirin'in tedirginlikle izledikleri Doruk, "milyon milyon eminim" diyerek ablası Nisan'ı ikna ediyor. Bahar ise çocuklarını kıramayıp beraber babalarını aramaya çıkıyorlar. Şirin yine yapacağını yapıyor ve Arif'e söylediği sözler ile onu üzmeyi başarıyor. Peki Kadın yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Kadın 33. yeni bölüm 2. fragmanı...

KADIN 33. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

KADIN 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kadın 33. bölüm fragmanında Sarp'ın Doruk ile karşılaşması sonrası soluğu mezarlıkta aldığı görülüyor. Sarp, çocukların ve Bahar'ın mezarını kazmaya başlıyor. Doruk ile hastanede karşılaşan ve kafası karışan Sarp, iki çocuğu ve karısının mezarını kazarak gerçeği öğrenmek istiyor.

KADIN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kadın dizisi, Fox TV'de 24 Ekim 2017 tarihinde başladı. Salı günleri yayınlanmaya başlayan Kadın dizisi, gününde birinciliği ele geçirdi ve kimseye bırakmadı. Bahar ve iki çocuğunun yalnız başına hayatta kalma mücadelesini ekrana getiren Kadın dizisi, yeni sezonunda izleyiciyi ekrana başına çekecek. Yeni sezon başlama tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yok ama Ekim başlarında dizinin yeni bölümünün yayınlanması bekleniyor.

KADIN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Enver’in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Bahar büyük bir paniğe kapılır. Sarp ile karşılaşan Hatice ise bütün suçun Sarp’ta olduğunu düşünmektedir. Bahar, Arif’in itirafından sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Arif’in ise Bahar’a olan sevgisi ise her geçen gün daha da artmaktadır. Şirin babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar.

Sarp’ı kaybetmekten korkan Pırıl, tüm olanlardan sonra Sarp’ı tekrar Amerika’ya gitmek için ikna etmeye çalışır. Sarp’ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir. Kadın sezon finali son sahnesinde, hastaneye giden Sarp ile Doruk karşı karşıya geliyor. Doruk'un "baba" diye seslenmesini Arif farklı yorumlamıştı.

KADIN DİZİSİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk(4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.

Oyuncular:
Özge Özpirinçci - Bahar
Caner Cindoruk - Sarp
Bennu Yıldırımlar - Hatice
Ayça Erturan - Yeliz
Ece Özdikici - Jale
Şerif Erol - Enver
Seray Kaya - Şirin
Feyyaz Duman - Arif
Devrim Özder Akın - Musa
Kübra Süzgün - Nisan
Ali Semi Sefil - Doruk

PARTNERDünyanın en yakışıklı mahkumu baba olduDünyanın en yakışıklı mahkumu baba oldu
Gülperi dizisi oyuncuları kimler? Gülperi dizisi konusu nedir? (Gülperi ilk bölümü Show TV'de)Gülperi dizisi oyuncuları kimler? Gülperi dizisi konusu nedir? (Gülperi ilk bölümü Show TV'de)
YAĞMUR VE MELEK AŞK SARHOŞU! Meleklerin Aşkı final bölümü fragmanı yayınlandı! (Meleklerin Aşkı 10. son bölüm izle)YAĞMUR VE MELEK AŞK SARHOŞU! Meleklerin Aşkı final bölümü fragmanı yayınlandı! (Meleklerin Aşkı 10. son bölüm izle)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın Kadın yeni sezon ne zaman başlıyor? kadın 33 bölüm 2. fragmanı kadın yeni bölüm fragmanı fox

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Hadise'nin siyah beyaz paylaşımları olay oldu!

Hadise'nin siyah beyaz paylaşımları olay oldu!

İdlib'de son durum! 'Suriye Ordusu'ndaki 800 asker cepheden kaçtı' iddiası

İdlib'de son durum! 'Suriye Ordusu'ndaki 800 asker cepheden kaçtı' iddiası

İlginizi Çekebilir

Söz dizisine bir sürpriz oyuncu daha katıldı

Söz dizisine bir sürpriz oyuncu daha katıldı

Yaşamayanlar 1. bölüm ve 2. bölüm izle! Yaşamayanlar oyuncu kadrosu ve konusu (Yaşamayanlar Blu TV'de)

Yaşamayanlar 1. bölüm ve 2. bölüm izle! Yaşamayanlar oyuncu kadrosu ve konusu (Yaşamayanlar Blu TV'de)

Sen Anlat Karadeniz'e yeni sezonda sürpriz transfer

Sen Anlat Karadeniz'e yeni sezonda sürpriz transfer

Ufak Tefek Cinayetler'de Sarmaşık'ı karıştıracak yeni oyuncu

Ufak Tefek Cinayetler'de Sarmaşık'ı karıştıracak yeni oyuncu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda iki bomba transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda iki bomba transfer!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir Zamanlar Çukurova ilk bölümü izle! (Bir Zamanlar Çukurova 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Bir Zamanlar Çukurova ilk bölümü izle! (Bir Zamanlar Çukurova 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Reyting sonuçları 13 Eylül: Bir Zamanlar Çukurova, Meleklerin Aşkı ve Bizim Hikaye reyting oranları! Günün birincisi kim?

Reyting sonuçları 13 Eylül: Bir Zamanlar Çukurova, Meleklerin Aşkı ve Bizim Hikaye reyting oranları! Günün birincisi kim?

Gülperi dizisi oyuncuları kimler? Gülperi dizisi konusu nedir? (Gülperi ilk bölümü Show TV'de)

Gülperi dizisi oyuncuları kimler? Gülperi dizisi konusu nedir? (Gülperi ilk bölümü Show TV'de)

YAĞMUR VE MELEK AŞK SARHOŞU! Meleklerin Aşkı final bölümü fragmanı yayınlandı! (Meleklerin Aşkı 10. son bölüm izle)

YAĞMUR VE MELEK AŞK SARHOŞU! Meleklerin Aşkı final bölümü fragmanı yayınlandı! (Meleklerin Aşkı 10. son bölüm izle)

Bizim Hikaye'de Filiz'e Barış'tan büyük darbe! Bizim Hikaye 39. bölüm fragmanı yayınlandı

Bizim Hikaye'de Filiz'e Barış'tan büyük darbe! Bizim Hikaye 39. bölüm fragmanı yayınlandı

Meleklerin Aşkı dizisi ne zaman final yapacak? Meleklerin Aşkı final bölüm fragmanı yayınlandı!

Meleklerin Aşkı dizisi ne zaman final yapacak? Meleklerin Aşkı final bölüm fragmanı yayınlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.