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  4. Kadın 78. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bahar ve Arif'in romantik sahnesi! Kadın yeni bölüm ne zaman?

Kadın 78. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bahar ve Arif'in romantik sahnesi! Kadın yeni bölüm ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 31.12.2019 00:41 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın'ın merakla beklenen 78. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Yeni yılla birlikte Ocak ayında ekrana ara verecek olan Kadın'ın yeni bölüm tarihi de açıklandı. Kadın son bölümde duyulan silah seslerinin ardından Arif'e bir şey olmadığı yeni bölümde ortaya çıkıyor. Arif ve Bahar yeniden sevgili olurken, ikilinin 'Gözlerin gözlerimde' sözleri dikkat çekiyor. Peki Kadın yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Özge Özpirinçci, Hümeyra, Bennu Yıldırımlar, Hümeyra, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer, Hakan Kurtaş ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın dizisi 78. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Yeni yılla birlikte Ocak ayında ekrana iki hafta ara verecek olan Kadın'ın yeni bölüm tarihi Fox TV tarafından açıklandı. Kadın'ın 78. yeni bölümü 14 Ocak 2020 Salı akşamı Fox TV'de yayınlanacak.

ARİF VE BAHAR AŞK TAZELİYOR

Kadın'ın son bölümünde apartmanda duyulan silah sesiyle sarsılan Bahar, Arif'in vurulduğunu düşünmüştü. Yeni bölüm fragmanında ise Arif'e bir şey olmadığı ortaya çıktı. Kadın 78. yeni bölümde Bahar'ın "Seni kaybetmeye dayanamam" sözleri dikkat çekiyor.

Arif ise Bahar'a "Bana bir şey olmadı, iyiyim ve yanındayım. Ne güzel yan yana oturuyoruz. Gözlerin gözlerimde" diyor. Arif ve Bahar el ele tutuşurken, ikili arasında uzun zamandan sonra ilk defa romantik anlar yaşanıyor.


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