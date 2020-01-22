Kadın 80. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kitap yazan Bahar'ın hayatı değişiyor! Kadın 79. son bölüm izle

Özge Özpirinçci, Hümeyra, Bennu Yıldırımlar, Hümeyra, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer, Hakan Kurtaş ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın'ın 79. son bölümüyle 21 Ocak Salı akşamı ekrana geldi. 4 Şubat Salı akşamı yayınlanacak olan 81. bölümüyle final yaparak ekranlara veda edecek olan Kadın'ın 80. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kadın yeni bölümde Bahar'ın hayatı Hümeyra'nın canlandırdığı Fazilet Aşçıoğlu karakteri sayesinde değişiyor. Bahar'ın yazdığı 'Kadın' isimli kitap basılmaya başlıyor. Bahar ve ailesi bu sürpriz gelişme karşısında büyük sevinç yaşıyor. Diğer yandan ise Arif ile yeniden sevgili olan Bahar'ın çocukları ise Arif'in artık kendi babaları olacağını söylemeye başlıyor.

Kadın dizisi finalden bir önceki bölümüyle 28 Ocak Salı akşamı Fox TV'de olacak.

KADIN SON BÖLÜM ÖZETİ

Şirin’in Arif’e her şeyi itiraf etmesi üzerine işler iyice karışır. Arif’in ise şüpheleri boşa çıkmamış ve Şirin ile konuşmalarını kayda almıştır. Artık elinde bir cinayet itirafı bulunan Arif, her şeyi herkese anlatmak için fırsat kollar. Şirin ise Arif’in aldığı ses kaydından habersiz kötülüklerine tüm hızıyla devam etmektedir. Ama sıradaki düşündüğü şey herkesin ona karşı gardını almasına neden olacak ve bu olaydan sonra sinirlerine hakim olamayan Bahar da Şirin’e güzel bir ders verecektir.

Çektikleri tüm acılardan ve ayrılıklardan sonra Arif ile Bahar tarafında ise her şey yoluna girecek mi? Arif ve Bahar tarafında neler değişecek? Şirin, yaptığı kötülüklerin cezasını çekecek mi?

